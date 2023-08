escuchar

Los directores técnicos se cuidan de ensalzar públicamente más de lo debido a alguno de sus jugadores para evitar recelos internos, que repercutan en la convivencia y la armonía. Por lo general, hacen discursos colectivistas, en los que el grupo está por delante de la individualidad. El entrenador de Galatasaray, Okan Buruk, hizo una excepción para referirse a Mauro Icardi: “Lo más importante para mí fue que Mauro se quedó”.

El DT se refería a los 22 goles en 24 partidos que el delantero argentino marcó en el curso pasado para la conquista de la Superliga turca, luego de cuatro años sin vueltas olímpicas. Icardi había llegado en préstamo y debía volver a Paris Saint-Germain. La voluntad de Galatasaray de comprar su pase se combinó con la disposición del club francés a venderlo, aun por una cifra inferior (10 millones de euros) a la que había desembolsado (50 millones) en 2020 para adquirirlo desde Inter.

Icardi ejecuta el penal para el 1-0 de Galatasaray; el había sido la víctima de la infracción. Galatasaray

El valor de Icardi se depreció por un par de razones lógicas: ya tiene 30 años y la liga turca está en un segundo escalón europeo. Al negocio lo hizo Galatasaray, que sigue teniendo en el rosarino a un futbolista determinante. El delantero fue vital para que el equipo de Estambul volviera a festejar en el torneo local y ahora dio su aporte para regresar a la etapa de grupos de la Champions League, la competencia de clubes más importante del Viejo Continente, tras cuatro años de ausencia.

En el estadio Rams Global, los hinchas extendieron el idilio que hace un tiempo establecieron con Icardi, autor de un gol de penal en el 2-1 sobre Molde, de Noruega. Galatasaray superó las tres etapas eliminatorias y estará en el sorteo del jueves, cuando se conformarán los ocho grupos, de cuatro equipos cada uno.

Resumen de Galatasaray 2 vs. Molde 1

La falta del penal fue cometida contra Icardi, que fue sujetado por dos rivales cuando iba a conectar un tiro libre desde la izquierda. El Nº 9 logró tres tantos en cuatro cotejos de la rueda clasificatoria. Había anotado en la ida ante Molde (también hizo una asistencia para el 3-2) y el tanto del 1-0 a Olimpija, de Eslovenia.

En dos fechas de la actual Superliga turca ya tiene dos goles. Su campaña total en Galatasaray es de primer nivel: 28 tantos en 32 encuentros oficiales, a razón de 0,87 por partido.

En el primer tiempo, Icardi se llevó un fuerte golpe cuando saltó a cabecear y fue desestabilizado en el aire por un adversario. Cayó pesadamente y quedó dolorido en la cintura; se lo vio caminar con dificultad al irse al descanso para el segundo tiempo, pero volvió para jugar toda la segunda etapa.

Galatasaray sufrió en el segundo tiempo. Molde empató tras un mal pase de Kerem Akturkoglu en campo propio. La incertidumbre aumentó cuando un segundo tanto de los noruegos –formación integrada en su totalidad por futbolistas nacidos en el país nórdico– no fue convalidado tras un off-side detectado por el VAR. El alivio llegó en el tiempo adicional, con un tiro libre de Angeliño que se desvió en la barrera.

Puño en alto del delantero argentino, ovacionado en el estadio de Estambul. Ahmad Mora - Getty Images Europe

La última participación de Galatasaray en el cuadro principal de la Champions fue en 2019, cuando quedó eliminado en la zona que compartió con Real Madrid, Paris Saint-Germain y Brujas. Icardi disputó la Orejona durante cuatro temporadas (una en Inter y tres en PSG). Contabiliza 19 presencias y nueve goles (sin contar los tres de esta pre-Champions).

Los otros dos equipos que este martes avanzaron a la etapa de grupos son Braga, de Portugal (1-0 a Panathinaikos, de Grecia), e Young Boys, de Suiza (3-0 a Maccabi Haifa, de Israel). Este miércoles se desarrollarán los desquites, de los que surgirán los últimos tres clasificados: AEK Atenas (Grecia, 0) dirigido por Matías Almeyda, vs. Royal Antwerp (Bélgica, 1); Copenhague (Dinamarca, 1) vs. Rakow (Polonia, 0) y PSV Eindhoven (Países Bajos, 2) vs. Glasgow Rangers (Escocia, 2).

La final, programada para el 1° de junio de 2024, será en Wembley por octava vez en la historia. Es la sede más designada en la historia.

Los clasificados hasta el momento

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United y Newcastle.

Arsenal, Manchester City, Manchester United y Newcastle. España : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla.

: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla. Alemania: Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig y Union Berlin.

Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig y Union Berlin. Italia: Napoli, Inter, Lazio y Milan.

Napoli, Inter, Lazio y Milan. Francia: Paris Saint-Germain y Lens.

Paris Saint-Germain y Lens. Portugal: Benfica, Porto y Braga.

Benfica, Porto y Braga. Países Bajos : Feyenoord.

: Feyenoord. Austria: Salzburg.

Salzburg. Escocia: Celtic.

Celtic. Serbia: Estrella Roja.

Estrella Roja. Ucrania: Shakhtar Donetsk.

Shakhtar Donetsk. Turquía: Galatasaray.

Galatasaray. Suiza: Young Boys.

