Tras una negociación que llevó más tiempo y más tensión que los esperados, Mauro Zárate anunció a Boca que seguirá en el club otra temporada, con opción a agregar luego un semestre. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 23:59

Se va moldeando un invierno satisfactorio para Boca, sus hinchas y Miguel Ángel Russo a pesar de la interminable cuarentena. Porque los deseos, en general, van haciéndose realidad. Días atrás, Juan Román Riquelme se había puesto en contacto con Carlos Tevez y, luego de varios vaivenes conflictivos, se acordó la continuidad del ídolo, al que sólo le resta poner la firma. Y este viernes, Mauro Zárate notificó al Consejo de Fútbol que acepta la propuesta y también seguirá en el club.

Esta novela conllevó otro ida y vuelta y la negociación, que aparentaba ser más sencilla, se estancó en su momento. Porque las condiciones entre un lado y otro no coincidían en casi nada. Desde hacía días el delantero de 33 años tenía un ultimátum: la institución no se movería ni un milímetro de lo ofrecido y le daría tiempo hasta hoy. Y si la respuesta era un "no", no se repetiría esa insistencia que existió para que Tevez no se fuera: Boca iría en busca de otro.

Pero este viernes se dio otro final feliz. Porque Zárate se comunicó con el equipo de trabajo al que lidera Riquelme y le dio el "sí" que esperaba: aceptó seguir por un año y la posibilidad de renovar luego por un semestre. ¿Qué pretendía el futbolista? Esa misma duración, pero incluyendo aquella cláusula que sí le concedieron al Apache: poder rescindir en diciembre o en enero, cuando finalice la Copa Libertadores. Además, el ex delantero de Vélez solicitaba un valor de dólar diferente al propuesto, pero terminó acordando el contrato que pretendían en Brandsen 805.

Zárate enfrentándose con su club de origen, Vélez; en sus 65 partidos en Boca, con 43 titularidades, el atacante anotó 17 tantos y realizó 8 asistencias. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

De esta manera, el atacante dará continuidad a un ciclo que ya lleva dos años, pues se inició a mediados de 2018, con Guillermo Barros Schelotto en la dirección técnica y Daniel Angelici en la presidencia. Su rendimiento contuvo altibajos. Fue importante para que aquel equipo llegara a la final por la Libertadores, pero Zárate terminó viendo desde fuera la definición perdida ante River, tanto en la Bombonera como en el Santiago Bernabéu, de Madrid.

Con Gustavo Alfaro como entrenador, en 2019, tuvo mucho protagonismo y fue uno de los salvadores de un equipo apático que dependía demasiado de su buena pegada para ejecutar las pelotas paradas, fuera asistiendo o convirtiendo. Cuando se esperaba que este año explotara, de la mano de un viejo conocido, Russo, que lo había dirigido en Liniers cuando Mauro daba los primeros pasos de su carrera, terminó entre los suplentes. Comenzó como titular frente a Independiente en el reinicio de la Superliga, pero se desgarró y ya no tuvo lugar en un conjunto que arrasó en el sprint final y levantó el trofeo que le arrebataron de las manos a a River.

Zárate registra 17 goles y 8 asistencias en sus 65 actuaciones (43 como titular) con la camiseta azul y oro. Ahora el desafío personal es, cuando permitan el regreso de los entrenamientos, retornar mejor que nunca y entregarle al hincha lo que espera. Con la tranquilidad de saber que para mostrarlo dispone de, como mínimo, toda una temporada.

Las diferencias entre el delantero y el club en las tratativas radicaban en el valor reconocido del dólar y en una cláusula de salida para diciembre o enero, que pedía Zárate y no fue concedida. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar