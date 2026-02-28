Boca vs. Gimnasia (Mendoza), en vivo
El paraguayo Adam Bareiro será titular después de los dos goles que anotó en su debut en el club, por la Copa Argentina
¡Se juega!
Después del minuto de silencio por la muerte de Javier “Pipo” Marín, histórico dirigente de la AFA y de Acassuso, ya juegan Boca y Gimnasia de Mendoza en la Bombonera.
Salen los equipos a la cancha
Los protagonistas salen a la cancha y posan para los fotógrafos. Se realiza el sorteo con el árbitro, Pablo Dóvalo, y queda todo listo para el comienzo del encuentro.
Merentiel, el más aplaudido
El uruguayo Miguel Merentiel, hoy capitán de Boca, fue el más aplaudido por los hinchas a la hora de conocerse la formación titular del equipo xeneize ante Gimnasia (Mendoza).
La formación confirmada de Gimnasia de Mendoza
El conjunto cuyano, ascendido la pasada temporada desde la Primera Nacional y tras imponerse en la final a Deportivo Madryn, tendrá a estos once futbolistas desde el inicio: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Paredes, Nicolás Linares, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.
LOS 11 TITULARES QUE SALEN A LA CANCHA🐺 pic.twitter.com/H0CavUvoh5— Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) February 28, 2026
Paredes entre los convocados y Bareiro, titular
Además de la conocida ausencia del uruguayo Edinson Cavani -problema lumbar-, la convocatoria de Claudio Úbeda tuvo como principal novedad el regreso de Leandro Paredes (irá al banco de suplentes) y la certeza de que el paraguayo Adam Bareiro será el 9 del equipo. Miguel Merentiel, entonces, se correrá a la banda izquierda para jugar como extremo. Así, la formación titular de Boca estará integrada por: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 28, 2026
¡Así formará #Boca para recibir a Gimnasia (Mza)!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/ge7wnit8Gg
Juegan después de 42 años
Boca y Gimnasia de Mendoza se ven las caras por primera vez en los últimos... ¡42 años! Los últimos enfrentamientos entre ambos datan de 1983. En aquel año, el equipo xeneize ganó por 2-1 gracias a los goles de Ricardo Gareca y Jorge Domínguez, mientras que en el Malvinas Argentinas igualaron 1-1.
Boca busca un triunfo necesario
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza, que se jugará desde las 17.45 en la Bombonera, y que corresponde a la fecha 8 del torneo Apertura. El encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la televisación de TNT Sports. Después del triunfo por 2-0 por Copa Argentina ante Gimnasia (Chivilcoy), el equipo xeneize procurará volver a la senda triunfal en el torneo local. No gana desde principio de mes, cuando derrotó a Newell’s por 2-0 en su estadio: luego perdió con Vélez por 2-0 como visitante y encadenó dos empates en cero en la Bombonera, ante Platense y Racing. Su rival de esta tarde viene de igualar 1-1 con Independiente como local.
