Boca vs. Gimnasia (Mendoza), en vivo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza, que se jugará desde las 17.45 en la Bombonera, y que corresponde a la fecha 8 del torneo Apertura. El encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la televisación de TNT Sports. Después del triunfo por 2-0 por Copa Argentina ante Gimnasia (Chivilcoy), el equipo xeneize procurará volver a la senda triunfal en el torneo local. No gana desde principio de mes, cuando derrotó a Newell’s por 2-0 en su estadio: luego perdió con Vélez por 2-0 como visitante y encadenó dos empates en cero en la Bombonera, ante Platense y Racing. Su rival de esta tarde viene de igualar 1-1 con Independiente como local.