El uno por uno del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza y estiró su racha negativa a cuatro partidos sin victorias en el Torneo Apertura 2026. En la bombonera, el xeneize no logró imponerse a uno de los recién ascendidos desde la Primera Nacional, por lo que tuvo que “conformarse” con apenas un punto que, hasta el momento, lo mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.

El único gol del local lo hizo el uruguayo Miguel Merentiel (Adam Bareiro convirtió pero el tanto fue anulado por un offside previo); mientras que para el visitante abrió el marcador Luciano Paredes a los 15′ del primer tiempo a través de la pelota parada. Facundo Lencioni ejecutó un tiro de esquina al primer palo y el lateral derecho ganó de cabeza para dejar incrédulos a los hinchas de Boca.

Gimnasia de Mendoza rescató un empate ante Boca en la Bombonera y lo festejó como un triunfo Gonzalo Colini

“Se entienden (los silbidos contra los jugadores). Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos. El segundo tiempo fue muy bueno, hicimos las cosas para convertir y no se pudo, no alcanza, hay que seguir trabajando para encontrar el resultado”, comentó Leandro Paredes al término del encuentro. “Falta confianza. Cuando terminamos el año anterior esa confianza nos dio ánimo y fuerzas para lograr resultados, falta eso. Y mejorar, falta mucho por mejorar”, cerró.

“Mucha bronca por no poder ganar. Hoy tuvimos 5 o 6 clarísimas pero no sirve. Hay que seguir mejorando y trabajando, no hay otra fórmula. Entendemos el enojo de la gente, están en todo su derecho. Lo único que tenemos que hacer es entrenar, trabajar por nosotros para darles una alegría, no hay otro camino”, afirmó Lautaro Blanco, la figura.

Lautaro Blanco fue el mejor de Boca ante Gimnasia de Mendoza, pero no fue suficiente Gonzalo Colini

El próximo partido del equipo dirigido por Claudio Úbeda será este miércoles 4 de marzo frente a Lanús, por el partido postergado de la fecha 7.

Los puntajes del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza