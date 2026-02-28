El uno por uno del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

En una desilusionante actuación colectiva, el xeneize no logró imponerse ante el Lobo mendocino; Lautaro Blanco fue uno de los puntos altos del local
Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza y estiró su racha negativa a cuatro partidos sin victorias en el Torneo Apertura 2026. En la bombonera, el xeneize no logró imponerse a uno de los recién ascendidos desde la Primera Nacional, por lo que tuvo que “conformarse” con apenas un punto que, hasta el momento, lo mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.
El único gol del local lo hizo el uruguayo Miguel Merentiel (Adam Bareiro convirtió pero el tanto fue anulado por un offside previo); mientras que para el visitante abrió el marcador Luciano Paredes a los 15′ del primer tiempo a través de la pelota parada. Facundo Lencioni ejecutó un tiro de esquina al primer palo y el lateral derecho ganó de cabeza para dejar incrédulos a los hinchas de Boca.
“Se entienden (los silbidos contra los jugadores). Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos. El segundo tiempo fue muy bueno, hicimos las cosas para convertir y no se pudo, no alcanza, hay que seguir trabajando para encontrar el resultado”, comentó Leandro Paredes al término del encuentro. “Falta confianza. Cuando terminamos el año anterior esa confianza nos dio ánimo y fuerzas para lograr resultados, falta eso. Y mejorar, falta mucho por mejorar”, cerró.
“Mucha bronca por no poder ganar. Hoy tuvimos 5 o 6 clarísimas pero no sirve. Hay que seguir mejorando y trabajando, no hay otra fórmula. Entendemos el enojo de la gente, están en todo su derecho. Lo único que tenemos que hacer es entrenar, trabajar por nosotros para darles una alegría, no hay otro camino”, afirmó Lautaro Blanco, la figura.
- El próximo partido del equipo dirigido por Claudio Úbeda será este miércoles 4 de marzo frente a Lanús, por el partido postergado de la fecha 7.
Los puntajes del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza
- Boca (4-2-3-1): Agustín Marchesin (5); Marcelo Weigandt (5), Lautaro Di Lollo (5), Ayrton Costa (6), Lautaro Blanco (7); Santiago Ascacibar (5), Milton Delgado (6); Williams Alarcón (5); Miguel Merentiel (5), Lucas Janson (5); y Adam Bareiro (5). DT: Claudio Ubeda.
- Entraron: Leandro Paredes (6), Kevin Zenón (5) y Tomás Aranda (6)
- Gimnasia (M) (4-4-2): Lautro Petruchi (6); Juan José Franco (4), Ezequiel Muñoz (5), Imanol González (6), Franco Saavedra (5); Luciano Paredes (6), Fermín Antonini (5), Nicolás Linares (5), Facundo Lencioni (6); Agustín Módica (4) y Santiago Rodríguez (5). DT: Ariel Broggi
- Entraron: Valentino Simoni (5), Nahuel Barboza (5), Ulises Sánchez (5) y Blas Armoa (5)
- Árbitro: Pablo Dóvalo (5, regular)
