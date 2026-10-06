Máximo goleador de la selección argentina: cómo está la tabla, en la previa de la despedida de Messi

Este martes, Lionel Messi, el máximo goleador de la historia de la selección argentina, disputará su último partido con la camiseta celeste y blanca ante Benín. La más importante de su carrera, la que más amó, por la que más luchó. Y con su despedida le abrirá las puertas a una nueva era, en la que cada integrante del seleccionado buscará representar el inmenso legado que él deja. Los números, por citar apenas un apartado, así lo reflejan: 125 goles en 207 partidos. Una cifra que pondrá en dificultad a todo el que quiera superarla.

El astro argentino domina ampliamente la tabla de artilleros de la Argentina. Le saca 69 a su perseguidor más cercano, Gabriel Omar Batistuta, que anotó 56 en 78 encuentros y se mantiene con un promedio de 0,72 el mejor dentro de los 10 primeros. Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 anotaciones al igual que Sergio Agüero, aunque el ‘Toro’ llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101, por lo cual el actual delantero de Inter de Milán está tercero y el ídolo de Manchester City se mantiene en el cuarto puesto.

Lautaro Martínez ya se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de la selección argentina DIEGO LIMA - AFP

Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles, apenas más arriba que el otro gran ídolo, Diego Armando Maradona, que figura sexto con 32. Más atrás aparecen con 31 tantos, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, con el ‘Pipa’ en el séptimo lugar por acumular mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’). Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 125 goles

Gabriel Batistuta - 56

Lautaro Martínez y Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín y Ángel Di María - 31

Luis Artime - 24

Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque - 22

Herminio Masantonio - 19

José Sanfilippo, Norberto Méndez y Mario Alberto Kempes - 18

Gonzalo Higuaín y Ángel Di María comparten el sexto lugar entre los máximos artilleros albicelestes Reuters

Los goles de Messi, al detalle