Máximo Perrone, figura de arco a arco en Italia: un golazo que no buscó y una salvada descomunal

Todo tan pronto. Todo tan fugaz. Todo tan insólito. Todo de Máximo Perrone. Así se resume lo que ocurrió en Bérgamo entre Atalanta y Como, equipo donde milita el exvolante de Vélez y Nicolás Paz, el español nacionalizado argentino que se acostumbró a ser noticia grata en el fútbol italiano. Sin embargo, los flashes, esta vez, se los llevó su compatriota, también siempre observado por el seleccionado nacional. Fue protagonista de dos jugadas clave con las que el conjunto blanquiazul rescató un trascendental empate 1-1 ante un rival siempre complejo.

El local abrió el resultado temprano, a los seis minutos, mediante el volante serbio Lazar Samardic. Parecía que el trámite estaba dado para que el vendaval nerazzurri fuera fuerte, con efectos inmediatos a salir a la cancha, sin piedad alguna a los pocos minutos después del primer gol. Sin embargo, Perrone tuvo otro plan que ejecutó por duplicado y con cuotas de incredulidad.

Fue un encuentro muy disputado entre dos conjuntos difíciles de enfrentar en la liga italiana y bajo la lluvia de Bérgamo. Spada - LaPresse

No convirtió un doblete, pero bien podrían anotárseles en la tabla de goleadores en la que sí sumó uno. Ahora bien, lo que ocurrió sobre los 15 minutos también podría ser considerado, por su intuición, decisión y salvación en un momento inicial en el que Como estaba para un verdadero golpe de nocaut.

Atalanta aprovechó un error fatal en la salida del zaguero español Jacobo Ramón e hizo sentir los cinco hombres que tenía dentro del área y al borde de la misma. El autor del gol recuperó, el croata Mario Pasalic abrió a la izquierda con un taco y el ganés Kamaldeen Sulemana definió de zurda una jugada rápida y lujosa.

⚔️🇦🇷 INFERNAL SALVADA EN LA LÍNEA DE MÁXIMO PERRONE EN COMO VS. ATALANTA.

pic.twitter.com/Wd3hMAkjdt — dataref (@dataref_ar) October 4, 2025

Era gol. De hecho, el remate bajo ya había superado la resistencia de Jean Butez. No obstante, el control que decidió hacer el delantero previo a rematar fue lo que le proporcionó al argentino las milésimas de segundos de olfato como para actuar: inmediatamente visualizó la posición adelantada de su arquero, que achicó el primer palo, y aceleró hacia el centro del arco para protegerlo. Antes de poder llegar a la línea se encontró con el recorrido de la pelota, pudiendo despejarla con un toque rápido hacia el tiro de esquina. El esfuerzo lo hizo terminar en el piso y tocando la red.

Era el 2-0 para los anfitriones, pero todo continuó con la ventaja mínima gracias a la intercepción heroica. Mantuvo con vida a su equipo en un contexto adverso que prometía, igualmente, hacerse sentir con otros golpes. Pero tres minutos después se cerró el empate. Sí, a los 18 apareció el resultado que sería definitorio. Ahí también estuvo Perrone, esta vez firmando el tanto, aunque produciendo una calidad de gol que no quiso hacer...

Voluntarioso y otra vez con una intuición, esta vez de encontrar un error en la defensa bergamasca, presionó a Pasalic y le robó un control deficitario dentro del área. La pelota quedó picando a su favor y el mediocampista ya había observado la ubicación en solitario y frente al arco del atacante griego Anastasios Douvikas: intentó asistirlo con un centro lanzado de zurda y de tres dedos, pero la dirección lejos estuvo de ser la deseada, sorprendiéndose con el final de la jugada.

CON SUSPENSO, PERRONE EMPATÓ LA HISTORIA: la pelota entró pidiendo permiso y el argentino, con una espectacular definición, puso el 1-1 entre Como y Atalanta



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZdmJC22uuO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

La pelota viajó al segundo palo por encima del arquero, que observó cómo el poste se la devolvió como para poder meter la cachetada salvadora. Sin embargo, la luz del reloj tecnológico que llevan los árbitros europeos (que se enciende en caso de que el balón ingrese por completo) titiló al instante: el pique había sido dentro, apenas por detrás de la línea de gol.

El festejo del exfutbolista de Manchester City lo dijo todo: sólo atinó a abrir los brazos, totalmente sorprendido con lo que había conseguido, y se quedó en el lugar de la acción para ser abrazado rápidamente por los compañeros.

Nico Paz, la figura argentina que tiene Como, sigue siendo titular: esta vez no convirtió, pero al equipo lo salvó su compatriota.

El cotejo terminó siendo parejo, sin más emociones semejantes a las ocurridas en un lapso de doce minutos. Coherente con los presentes de dos conjuntos que vienen bien posicionados: a la espera de los resultados del domingo, Atalanta quedó ubicado sexto por los diez puntos que ahora acumula en seis juegos, mientras que Como se mantuvo un lugar por detrás, con un punto menos.

Mucho es gracias a los desempeños de Nico Paz, que fue nuevamente titular, pero este sábado fue Perrone el hombre clave del conjunto que dirige el español Cesc Fábregas.

Lo mejor del partido