Los goles de Nico Paz y Máximo Perrone, piezas claves de Como 1907 y dos fichas en el rompecabezas de Lionel Scaloni

La señales impactan en Italia, lógicamente, pero también en la Argentina. Es que la victoria aplastante de Como 1907 sobre Pisa por 5-0 lo acerca a la Champions League, en una temporada histórica del equipo que conduce Cesc Fàbregas. Y en ese contexto, las figuras de Nico Paz y Máximo Perrone se elevan porque son dos jugadores importantes dentro de la estructura del equipo italiano. Este domingo marcaron un gol cada uno, justo luego de que Lionel Scaloni los convocara a la selección argentina para los amistosos ante Mauritania y Zambia, en la Bombonera.

Este paso de Como resultó la quinta victoria consecutiva en la Serie A y el séptimo partido seguido sin derrotas, incluyendo la semifinal de la Copa Italia. Además de pelear por finalizar entre los cuatro primeros en su segunda temporada en la élite tras su ascenso en 2024, está en las semifinales de la Copa, en la que deberá enfrentarse a Inter.

Y es tan sólido el andar del equipo de Fàbregas que ante un equipo recién ascendido como Pisa demostró que no hay equivalencias. Y con la información de que Juventus había empatado, aprovechó para distanciarse y consolidarse en el cuarto lugar de la tabla y acercarse cada vez más a la clasificación a la Champions.

Máximo Perrone y una celebración con perfil bajo Marco Luzzani - Getty Images Europe

La solidez de Como se traduce en la cantidad de variantes que ofrece, porque los cinco goles ante Pisa fueron de jugadores distintos. El senegalés Assane Diao abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro y casi promediando el período fue clave con su asistencia para el griego Tasos Douvikas, que estiró la ventaja.

Y no le dio respiro a Pisa, porque en apenas tres minutos del segundo tiempo, se pulverizaron las esperanzas de poder torcer el rumbo: apareció en escena el croata Martin Baturina para marcar el tercer gol de Como y definir todo.

Aunque todavía quedaba más en le función del equipo italiano e iban a entrar en acción los jugadores de Scaloni. Primero, apareció Nico Paz que marcó por décima vez en lo que va del campeonato (11, sumando Copa Italia); suma seis pases de gol en esta temporada. El jugador de 21 años es el tercer máximo goleador de la Seria A, sólo superado por dos compañeros, uno de equipo y otro de la selección argentina: Douvikas, acumula 11 tantos y 1 asistencia; mientras que Lautaro Martínez es al máximo artillero con 14 y 4 pases gol.

El gol de Nico Paz

En el final del juego también mostró toda su jerarquía Máximo Perrone, que se volvió una pieza clave en el esquema de Fàbregas y que tendrá la posibilidad de pelear por un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El exvolante de Vélez, que definió con categoría tras un centro atrás de Nicolas-Gerrit Kuhn, llegó a tres goles en el torneo italiano, con la particularidad de que su último tanto había sido también ante Pisa, el 6 de enero último.

El gol de Perrone

Con esta victoria Como 1907 está muy encaminado en el torneo doméstico, le sacó más distancia a Roma y Juventus, sus perseguidores, pero también recortó distancia con Napoli y Milan, tercero y segundo, respectivamente, que están a 5 y 6 puntos.