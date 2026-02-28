Máximo Perrone suma méritos para hacer dudar a Lionel Scaloni: fue clave para la remontada de Como

En la liga italiana no hay dudas, desde hace mucho tiempo, de que Cesc Fábregas armó e impulsa jornada tras jornada al equipo sensación de la competencia: Como. Lo volvió a ratificar este sábado con un triunfo en su casa por 3-1, en el que el volante argentino Máximo Perrone fue figura indiscutida en un desarrollo en el que Lecce se puso en ventaja y debieron remontárselo.

Todo ocurrió en el primer tiempo. El gol de cabeza del maliense Lassana Coulibaly fue un baldazo de agua fría para los Azules, cuando aún no se jugaba ni un cuarto de hora del encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Serie A. No obstante, también significó la mojada de oreja que derivó en un impulso feroz y contundente.

MÁXIMO PERRONE en la victoria 3-1 de Como ante Lecce:



🅰️ 1 ASISTENCIA.

➡️ 48/59 pases precisos.

➡️ 5/7 duelos ganados.

➡️ 5 acciones defensivas exitosas.

➡️ 3 quites.



Encabezado, principalmente, por el manejo que aporta Perrone a la mitad de la cancha: es eje absoluto desde donde arranca la claridad de un equipo que, fiel a la elegancia con la que jugaba el español, se caracteriza por hacer circular la pelota prolijamente. De esa manera empezó a generar peligro el local y mediante la visión y ejecución impecable del zurdo encontró el rápido empate.

A los 18, recibió sobre el medio campo, controló de diestra y lanzó con la izquierda un pase en cortada raso y al espacio para el desborde de Jesús Rodríguez, que se metió en el área y asistió al griego Anastasios Douvikas. Un pase clave excepcional para que su entrenador lo valore todavía más de lo que ya lo considera y para que Lionel Scaloni lo tenga muy en cuenta en sus últimos análisis, aunque le sobren volantes de buen pie en su idea ya casi definida de cara a la Finalissima ante España y el Mundial de junio-julio.

Porque ha sabido ser citado por el pujatense y la expectativa del jugador, de 23 años, están más latentes que nunca. Su partidazo no concluyó apenas con eso. Despierto y rápido, su presión en el centro hizo que el goleador visitante se resbalara ante la desesperación por verlo llegar al argentino: con pura frialdad, condujo unos metros y metió una asistencia filtrada con tres dedos, delicada, digna de encuadrar, otra vez al espacio y para el extremo español.

Nico Paz ingresó al mismo instante de la salida de Perrone: el español nacionalizado argentino venía de una suspensión que habría derivado en su suplencia por decisión de Fabregas, aunque sea la máxima figura del equipo. Image Photo Agency - Getty Images Europe

Rodríguez aprovechó que el toque fue exacto como para que el arquero francés Jean Butez quedara a mitad de camino en su intento por cortar y, con su velocidad, lo superó con apenas un toque largo que le bastó para definir cómodo de derecha y con el arco vacío, a los 35 minutos.

Como ya lo había logrado revertir, pero se trataba de una ráfaga que tardó unos minutos en aparecer, pero que terminó siendo letal. Porque a los 43 llegaría el tercero, proveniente de un tiro libre cercano al área: Lucas Da Cunha, el volante galo que forma el tándem junto a Perrone, fue preciso para que el envío llegara a la cabeza del zaguero alemán Marc-Oliver Kempf.

Habría tiempo para mucho más y, a la vez, no. El surgido en Vélez dejó el campo de juego a los 19 minutos del segundo tiempo, mismo instante en el que ingresaría Nicolás Paz: el volante creativo, que ya estaría proyectado en la lista de 26 hombres que representarán al seleccionado argentino en la cita mundialista, venía de una suspensión por acumulación de tarjetas que le impidió estar presente en el triunfo ante Juventus, en Turín.

Lo mejor de la victoria de Como

Pese a compartir con Douvikas el liderato de la tabla de goleadores del equipo (con nueve) y ser el segundo máximo asistidor (con seis), Fábregas decidió dejarlo entre los suplentes en lo que podría tratarse, según trasciende, de un pequeño castigo: demasiadas tarjetas para un jugador ofensivo.

Con el triunfo, Como se ubica quinto, en zona de Europa League, a la espera del resultado de la Vecchia Signora, que puede volver a superarlo. Como fuere, la campaña es extraordinaria hasta el momento (cayó apenas cinco veces) y, si bien Paz se lleva todas las luces, Perrone pisa fuerte y le hace saber a Scaloni que también está listo para el desafío mayor.