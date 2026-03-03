Copa Italia: Como e Inter empataron sin goles y el finalista se definirá en el Giuseppe Meazza

Como manejó la pelota y contó con múltiples oportunidades para sacar ventaja como local, pero igualó 0-0 con Inter este martes en el estadio Giuseppe Sinigaglia en la ida de las semifinales de la Copa Italia. Así, la serie quedó igualada para la revancha del 22 de abril en el San Siro.

Nico Paz, que participó de la mayoría de las situaciones de riesgo de su equipo y aportó su jerarquía con lujos, y Máximo Perrone fueron titulares en el dueño de casa. En tanto, Lautaro Martínez continúa con su recuperación de su desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y no estuvo disponible en el visitante.

A Como no le alcanzó con los tacos y los amagos de Paz y le faltó ajustar la puntería para algunas definiciones que pudieron darle una diferencia, sobre todo en los pies del kosovar Mergim Vojvoda, que falló dos mano a mano y resolvió desviado en otra, tras un doble enganche dentro del área.

Incluso, Nico se fabricó una chance pasada la media hora del primer tiempo al recibir afuera del área, controlar de derecha y sacar enseguida un zurdazo cruzado que el arquero español Josep Martínez logró desviar al córner.

Nico Paz no lo puede creer: su remate cruzado iba camino al segundo palo y el arquero Martínez la envió al córner; Como e Inter igualaron 0-0 por la Copa Italia Giuseppe Cottini - Getty Images Europe

La más clara que tuvo Como nació de su propio arco, con toques desde el arquero guatemalteco Jean Butez. Iban tres minutos de la segunda etapa y el avance con buen juego y precisión incluyó un taco de Paz en la mitad de la cancha para desairar a su marcador y dejar a su compañero Lucas Da Cunha con libertad para acelerar hacia la derecha. La combinación derivó en un centro y una ocasión desperdiciada de manera increíble por Alex Valle, que delante del arco la enganchó mal y la tiró afuera. De la rabia, el lateral izquierdo pateó el palo para descargarse por el gol errado.

Álex Valle se perdió el primer tanto de Como ante Inter y de la bronca pateó el palo.#CopaItaliaEnDSPORTS

Inter, que en el segundo tiempo buscó en los suplentes algunas respuestas para neutralizar el dominio rival pero no pudo tener la pelota ni atacar con ilusiones sólidas, se aferró a una estrategia defensiva. Y tuvo un único disparo al arco en un reinicio de la segunda etapa al estilo del rugby, con la pelota jugada hacia atrás para su arquero mientras cuatro jugadores corrían por la derecha para ir a buscar el pelotazo que, con fortuna, le quedó a Matteo Darmian, que llegó a la línea de fondo y buscó el centro, pero el balón dio en el primer palo y terminó siendo despejado. La suerte que tuvo para que le llegue el pase largo no lo acompañó al mediocampista en el final de la jugada.

Lo mejor de Como - Inter

Paz fue reemplazado faltando tres minutos y Perrone completó todo el partido. Como insistió sin puntería casi hasta el pitazo final, pero ya en el descuento los dos equipos se tomaron recaudos para no quedarse sin nada en la ida, a falta de 90 minutos para definir al finalista de este duelo.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Lazio y Atalanta, que se enfrentarán este miércoles por la ida y el 22 de abril será la definición, en Bérgamo.