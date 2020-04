"Maradona me dejo sin nada": Cristian Campestrini se descargó contra el Diez

Cristian Campestrini dijo por Diego Maradona estuvo seis meses sin club y que el Diez lo bloqueó en WhatsApp Crédito: captura tv

Es una historia de idas y vueltas. En el año 2008, Cristian Campestrini era arquero de Arsenal de Sarandí en un alto nivel, y Diego Maradona , técnico de la selección. Conocido por la enorme cantidad de jugadores que convocó en su etapa como entrenador de la Albiceleste, entre ellos se encontró el portero de Arsenal, que quedó a las puertas de disputar el mundial de Sudáfrica 2010, perdiendo el puesto a manos de Diego Pozo.

En el año 2018, Diego Maradona fue designado presidente del Dínamo de Brest , club de Bielorrusia , y Campestrini estaba en Dorados de Sinaloa. En la búsqueda de armar un equipo competitivo, Diego llamó al arquero, uno de sus "pollos" en la época de la selección. El final, sin embargo, enrevesado y poco feliz: el Diez fue contratado como técnico de Dorados y Campestrini se quedó sin club. El guardameta no había renovado su vínculo con los mexicanos porque el propio Maradona le había prometido llevarlo a Bielorrusia. El libro de pases estaba a un día de cerrar, y Campestrini no consiguió otro equipo en el que jugar.

Así las cosas, estuvo seis meses sin trabajo y entrenando por su cuenta. Campestrini dijo que "le dolió" estar seis meses sin plantel ni "defendiendo un arco por esa confusión". "Me dejo sin nada" , agregó.

En ese contexto, el actual arquero del Celaya dialogó con Hernán Castillo, en TNT Sports en Casa , y contó el pesar sufrido en aquel entonces: "Gracias a Dios, en Dorados no estuve nunca con Maradona", introdujo el tema el ex Rosario Central. Ante eso, el conductor le preguntó a qué se refería con 'gracias a Dios': "Para mí, el fútbol tiene otros valores, otros códigos" . Y dijo que a Maradona "siempre se lo idolatra demasiado".

"No me gusta tanto el franeleo. Maradona es una figura muy pública, pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador". Incluso le tiró una chicana deportiva al Pelusa: "Llegar acá, revolucionar y salir segundo... Como dijo una vez el Doctor Bilardo: del segundo nadie se acuerda". Maradona llegó dos veces a la final en el ascenso mexicano, pero no logró consumar el objetivo.

Finalmente, dijo que le mandó un mensaje de audio "picante" a través del utilero de Dorados porque Maradona lo bloqueó en Whatsapp . Aunque dijo que no tendría problemas de tomarse "un café" con el campeón mundial '86. "Y le pediría una foto. No guardo rencor con nadie. Dejo todo en manos de Dios y la Virgen. Y si me dice '¿Querés atajar?', lo haré", concluyó.