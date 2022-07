Mercado de pases: Fabrizio Angileri firmó contrato con un club de la Liga de España tras quedar libre de River

“¡Hola, azulones! Soy Fabricio Angileri, la nueva incorporación del Getafe”, se presentó, de cara a la cámara, el futbolista argentino en un video publicado por el club español en sus redes sociales y de ese modo, se confirmó su llegada para sumarse al plantel dirigido por Quique Sánchez Flores. Este viernes, el defensor lateral será presentado formalmente en la sala de prensa del estadio luego del entrenamiento.

“Estoy muy contento de estar acá y espero que venga acompañado de muchos éxitos para todos. Estoy agradecido de estar en este hermoso club”, añadió el jugador, quien hace dos semanas dejó River en calidad de libre, luego de no renovar su vínculo con la entidad de Núñez.

¡Azulones, @TurkoAngileri21 tiene un mensaje para vosotros! 😍



El nuevo futbolista azulón será presentado tras el entrenamiento de mañana en sala de prensa del Coliseum. 🎙#VamosGeta #AngileriAzulon pic.twitter.com/ptenjGWSK3 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 14, 2022

El zurdo, de 28 años, acordó un contrato por cuatro temporadas. No juega desde hace más de ocho meses, ya que su último partido con la camiseta del conjunto millonario fue el 31 de octubre de 2021, en el empate 1-1 con Estudiantes de La Plata. A sabiendas de su decisión de no extender su unión con River, la dirigencia y el cuerpo técnico determinó que este año ya no se podía entrenar junto con el resto del plantel.

Para Angileri será la primera experiencia fuera del país y su arribo al Getafe tiene un beneficio extra para el club: cuenta con pasaporte italiano, por lo que no ocupa una plaza de extracomunitario. En River, al que llegó en 2019, logró una Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, una Copa Argentina, la Supercopa Argentina y un título de liga. Suma siete goles y 30 asistencias en 170 partidos, tras haber iniciado su carrera en Godoy Cruz, de Mendoza, donde fue parte del equipo de primera división desde 2012 hasta su arribo al millonario. En infantiles estuvo en el Club Escuela Deportiva de Junín y durante dos años de las inferiores llegó a jugar en Boca.

Fabrizio Angileri anotó tres goles y dio nueve asistencias en River en la temporada anterior Mario Sar - Getty Images South America

En la última Liga de España, Getafe finalizó en la decimoquinta posición, con 39 unidades, y quedó apenas un punto por encima de Granada, el último en descender a la segunda categoría. Allí hay otro lateral argentino, Jonathan Silva, de la misma edad, pero con un recorrido más extenso en el fútbol europeo y en el equipo madrileño desde agosto pasado.

Angileri es el cuarto fichaje del Getafe, que ya había anunciado las incorporaciones del mediocampista Jaime Seoane, el delantero Cristian Portugués ‘Portu’ y el defensor central portugués Domingos Duarte. El argentino, que ya había sido contactado el año pasado por esa entidad, aceleró su llegada luego de la salida del uruguayo Mathias Olivera al Napoli, de Italia.