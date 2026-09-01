Messi fue homenajeado en distintos puntos del país tras retirarse de la selección: “Simplemente gracias”

Tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, varios puntos del país fueron centro de homenajes para el excapitán de la albiceleste. Así como varios exjugadores y excompañeros del rosarino se manifestaron públicamente después del posteo que publicó el 10, también hubo agradecimientos en otros sectores del territorio nacional, como el Obelisco y en partidos de fútbol.

En la ciudad de Buenos Aires, algunos puntos turísticos y símbolos históricos porteños fueron teñidos de celeste y blanco en agradecimiento a Messi por sus 20 años al mando de la selección argentina. Es el caso del Obelisco, el Planetario, el Monumento a los Españoles y la Floralis Genérica. “Simplemente gracias. Gracias eternas, capitán”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por otro lado, Rosario, su ciudad natal, lo homenajeó luciendo los colores argentinos en el Monumento a la Bandera. Además le hizo una mención en el Aura, la plaza turística inaugurada a principios de año frente al Río Paraná. “Gracias, Leo, por tantas alegrías. Rosario te ama”, expresaron en el techo del establecimiento en señal de agradecimiento para el exjugador de Barcelona y PSG.

En el ámbito futbolístico, en tanto, también hubo menciones para el excapitán de la selección argentina. Durante el cruce de este lunes entre Defensa y Justicia y Platense en el estadio Tito Tomaghello, en Florencio Varela, la hinchada del Halcón cantó para Messi a los 10 minutos del encuentro y desplegó una bandera en agradecimiento que lucía una imagen suya y la Copa del Mundo que conquistó en 2022.

MINUTO 10 EN EL TITO TOMAGHELLO, MINUTO DE HOMENAJE A LEO MESSI: los hinchas de Defensa y Justicia cantan por La Pulga en el día que anunció su retiro de la Selección Argentina.



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En otro de los partidos de esta fecha, Estudiantes posó, durante la foto protocolar previa al inicio del encuentro, con una bandera que decía: “Gracias eternas, Messi”. En ese mismo cruce, Josué Reinatti, arquero de Newell’s, también le habló al astro y le hizo un pedido particular: “Hoy se retira el más grande de la historia. Ojalá que venga con nosotros, lo estamos esperando. Se le puede mandar un mensajito pero no lo va a ver”.

LA BANDERA DE LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES PARA HOMENAJEAR A MESSI



El Pincha y un gesto para recordar al 🔟 .



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Asimismo, el club Instituto, de Córdoba, colgó en una de sus tribunas una bandera en alusión al retiro de Messi, en el enfrentamiento ante San Lorenzo. “Gracias, Leo, por tanta gloria”, escribieron en referencia al apodo con el que se conoce al conjunto cordobés.

Por otra parte, si bien no jugó este lunes, Quilmes, de la Primera Nacional, también le hizo un homenaje. El Cervecero desplegó una bandera en su campo de juego, en la que decía: “Gracias por todo. Y por el fútbol también”.

20 years of Messi magic. 🥹



16 June 2006. The day Lionel Messi made his #FIFAWorldCup debut. 🏆 pic.twitter.com/bGlqKT2WiB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 31, 2026

La página oficial del Mundial despidió a Messi con un emotivo video sobre su debut en la Copa del Mundo, el 16 de junio de 2006, cuando ingresó en el cruce ante Serbia y Montenegro en lugar de Maximiliano Rodríguez. En ese partido, a su vez, el argentino metió uno de los tantos en la goleada.