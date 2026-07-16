Messi le dedicó unas palabras a Maradona tras el triunfo ante Inglaterra: “Él marcó el camino y fuimos tras sus pasos”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le dedicó la victoria por 2 a 1 a Inglaterra, y la clasificación a la final del Mundial 2026, a Diego Maradona. El rosarino recordó el icónico partido de 1986 en el que la albiceleste eliminó al conjunto europeo en cuartos de final -con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”-, dijo que el exjugador marcó el camino y afirmó: “Allá arriba está muy feliz”.

Sus declaraciones se dieron luego de que un periodista de Tyc Sports le regalara una réplica de la camiseta que Maradona usó en aquel partido contra los ingleses hace 40 años. Messi agradeció el obsequio y sostuvo: “Fue hermoso lo de hoy y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él, hoy era un día muy especial y queríamos poder regalarle esta alegría a él para que lo disfrute”.

🗣️ "SEGURAMENTE EL DIEGO, DESDE ARRIBA, LO ESTÁ DISFRUTANDO MUCHÍSIMO. PARA ÉL ERA UN DÍA MUY ESPECIAL"



🎙️ El Capitán se llevó una camieta especial de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras.



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Por otra parte, en diálogo con ESPN, el futbolista argentino se refirió a Maradona y subrayó que no le gustan las comparaciones entre ambas figuras. “Tenemos la suerte de haber vivido al Diego y disfrutarlo. Estoy muy feliz de estar viviendo este momento y ayudar a la Argentina a jugar una final del mundo, otra vez. Yo nunca me quise comparar con él y nunca lo voy a hacer, para mí es el más grande de todos”, indicó.

“Yo sé que me quería mucho, hemos compartido momentos lindos y difíciles juntos, como en el Mundial 2010. Él estaba en una etapa muy linda de su vida ahí y lo disfrutamos mucho. Era una locura estar en el día a día con él, entrenar, preparar los partidos, ver a nuestros rivales. Siempre me quedó todo lo que viví con él y creo que hoy, esté donde esté, también está feliz”, expresó Messi.

Además, el astro argentino manifestó: “Él marcó el camino en su momento en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de él y todo lo que dejó. Marcó un legado, la selección significaba mucho para él. Este grupo lo llevó a lo más alto”.

Messi y Maradona en la previa de uno de los partidos del Mundial 2010 Archivo

Otro de los futbolistas que recordó a Maradona fue Enzo Fernández. El volante argentino, que convirtió el primero de los dos goles contra Inglaterra en Atlanta dijo que, en los últimos días, vio aquel encuentro al menos tres veces. “Estoy seguro de que está muy contento en el cielo, hoy nos apoyó y estuvo con nosotros. Amo al Diego, lo dije siempre. Con Juli [Álvarez] vimos el partido contra Inglaterra. Es de esos que marcan la historia del fútbol y para nosotros fue una motivación muy grande”, continuó.

Las declaraciones de Messi

Después del agónico triunfo, el futbolista de Inter Miami definió a la clasificación como una “locura” y palpitó la final del domingo ante España con la frase “que sea los que Dios quiera”. “La verdad es que fue increíble lo que vivimos desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y sonó el himno vivimos sensaciones especiales”, remarcó.

Messi recordó a Maradona y le dedicó el triunfo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. El pueblo argentino lo quería y nosotros también. Una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy la fuimos a buscar otra vez después de que se puso fea. Los metimos en un arco y, la verdad, una felicidad enorme”, añadió luego, en zona mixta.

En cuanto al contexto político y social del cruce, Messi dijo que enfrentar a Inglaterra -por primera vez en su carrera- es “especial”. “Era un partido que queríamos ganar para darle una alegría a la gente y meternos en la final”, declaró y afirmó que la Argentina se midió contra una selección “enorme, con grandes jugadores y un gran juego, y con una filosofía de fútbol que lleva muchos años desarrollando de esta manera”.