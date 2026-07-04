México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo México e Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre México e Inglaterra correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se disputará este domingo 5 de julio a las 21.00 h en el Mexico City Stadium, ubicado en Mexico City.
El momento de los equipos
México llega con confianza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Ecuador en su presentación anterior. Por su parte, Inglaterra también arriba con impulso luego de superar a Congo RD por 2-1 en su último compromiso.
Números que anticipan el duelo
Ambas selecciones llegan a este enfrentamiento con una racha positiva, habiendo triunfado en sus respectivos partidos previos. El desempeño mostrado en la fase de grupos será clave para determinar qué equipo toma el control en esta instancia del certamen.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en su objetivo por avanzar a la siguiente fase del torneo. Sumar tres puntos permitirá al ganador consolidar su posición en la tabla dentro de la etapa clasificatoria del Mundial 2026.
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