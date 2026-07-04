Mundial 2026, en vivo: empiezan los cruces por octavos de final con Marruecos vs. Canadá y Paraguay vs. Francia
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Messi, goleador del Mundial, rey de la ilusión argentina, leyenda de todos los tiempos: “Nadie te regala nada”
MIAMI (enviado especial).- La Argentina de Messi. Con nombre y apellido. El país adoptó por estos días de pasión mundialista una extensión en su nombre. Se trata del capitán que el mundo admira y que en su sexto mundial sigue batiendo récords y, especialmente, guiando a una selección que depende de él. Para todo.
Autor del primer gol y ejecutor de los dos tiros de esquina que precedieron a los tantos de los defensores Lisandro Martínez, lo más destacado, y Cuti Romero, lo bueno de una noche sufrida pasó por sus pies.
El campeón es un sobreviviente de los fatalismos
Están convencidos de que son los mejores, y tienen el fuego para intentar mantenerse en la cumbre. Solo desde esa determinación, anoche no los paralizó el pánico. Ahí hay algo extraordinario porque reniegan de la comodidad, de sus laureles como garantía de triunfos que caerán hipnotizados. No existe ganar antes de jugar. Desde que llegó al Mundial, el campeón supo que le tocaría sufrir porque está vulnerable. Aunque a la selección argentina la acompañen los elogios, puertas adentro el equipo todavía se siente un poco interpelado, como si debiera justificar en algún tribunal internacional la conquista de 2022 y todo lo que construyó. Los penales que le dieron, las rojas que no le sacaron, los fixtures que le armaron… Históricamente las sospechas y el resentimiento son el combustible maradoneano favorito de los futbolistas argentinos. Un enemigo, quizás imaginario, pero útil para mantener la guardia alta. Y esta selección es particularmente desconfiada, otra virtud de un campeón.
Anoche desconfió hasta de su sombra para no rendirse jamás. Cada vez que puso una rodilla en la lona, se levantó.Sacrificio, guapeza, vergüenza.Porque ser campeón del mundo trae beneficios que están a la vista, los distingue cualquiera: prestigio deportivo, adhesión popular y rentabilidad económica. Claro que la corona llega con una obligación: al rey se lo mira diferente y está obligado a evolucionar. Debe aprender a convivir con el favoritismo, debe ser más paciente que antes frente a algunos adversarios que solo querrán refugiarse, debe tener astucia para no caer en ninguna trampa emocional. Debe variar su repertorio porque lapartituradel mejor es una página que los demás enseguida se aprenden de memoria.Después de tocar el cielo, tiene que descubrir qué hay más allá. Y a la vez, de repente, puede estar frente al precipicio.
Argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde y sabe que, a partir de ahora, ya no alcanza con la chapa de campeón
MIAMI (Enviado especial).- Ningún mal es necesario y mucho menos en un Mundial. Pero si este triunfo sufrido ante Cabo Verde sirve para algo, debería ser para recordarle a Argentina que, a partir de ahora, ya no alcanza con la chapa. Después de una actuación preocupante frente a una de las selecciones más débiles del torneo, el campeón del mundo avanzó a los octavos de final. Ganó más por jerarquía que por juego y no puede permitirse otra actuación así si quiere sostener con argumentos la ilusión del bicampeonato. En su primer partido de eliminación directa descubrió una versión desconocida en este torneo: la de un equipo vulnerable, que por momentos perdió el control y dejó de transmitir esa sensación de que el triunfo jamás corría peligro. En octavos espera Egipto. Después de lo visto en Miami, ningún rival parece tan accesible como antes.
Acaso solo Lionel Scaloni imaginaba un partido tan peleado. En la previa había elogiado mucho a Cabo Verde, aunque entonces sus palabras sonaban más a respeto protocolar que a una preocupación real. Argentina jugó incluso por debajo del nivel que había mostrado en la etapa de grupos, donde ya había quedado en deuda. Buscó que el triunfo fuera consecuencia del dominio y no de un golpe por golpe frente a un rival armado para defender y contragolpear. Equipos con ese talento pueden darse ese lujo: dejar correr los minutos hasta encontrar el espacio, sabiendo que la oportunidad iba a llegar. Pero esa paciencia por momentos se transformó en parsimonia. Instalado en campo rival, frente a un laborioso Cabo Verde que defendía con las líneas muy juntas, aunque desde un bloque medio y no tan cerca de su arco, el equipo de Scaloni movía la pelota de un lado a otro, pero le faltaban ingenio, velocidad y precisión para romper ese cerrojo. Conducían Lisandro Martínez y Cristian Romero, pero el resto aparecía tapado, incluido Messi, siempre rodeado por dos marcas.
Colombia derrotó a Ghana por 1 a 0 y se enfrentará a Suiza en octavos
El equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo le ganó por 1 a 0 a Ghana y avanzó a octavos de final del Mundial 2026. En la próxima instancia se enfrentará a Suiza, un difícil rival europeo que ayer venció con contundencia a Argelia.
Dibu Martínez opinó sobre Vozinha, el arquero de Cabo Verde
Tras la victoria de la selección argentina, Dibu Martínez fue consultado por el desempeño del arquero rival, Vozinha. “La verdad que muy bien”, dijo el jugador de Aston Villa.
Además destacó el rendimiento general del equipo africano. “Cabo Verde nos hizo un partido de igual a igual y hay que darle mérito por eso”, sostuvo.
“Hoy es el primer día que sufrimos en este Mundial. Hay que pasar como sea y hay que saber sufrir”, afirmó el arquero argentino.
Emiliano "Dibu" Martínez: "Me quedé un poco caliente"
El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, aseguró que quedó disconforme con su reacción en la acción del primer gol de Cabo Verde. “Me quedé un poco caliente”, dijo.
“Quedé un poco adelantado porque vi que Licha salía y justo le pasó entre los pies. No pude reaccionar, son cosas que tengo que seguir ajustando”, explicó respecto al tanto convertido por Deroy Duarte.
Messi sobre la cantidad de argentinos presentes en Miami: "Es el orgullo de ser argentino"
Tras el partido de este viernes por la noche, el capitan de la seleccion argentina, Lionel Messi, sostuvo que en la cancha había mayor cantidad de hinchas argentinos y sostuvo que “ese es el orgullo de ser argentino”.
“Ya en el ultimo partido se notaba que había muchos más argentinos y hoy lo esperábamos de esta manera porque sabíamos que en Miami iban a intentar entrar”, añadió.
Messi sobre la asistencia de Lisandro Martínez: "Fue impresionante"
El marcador en el partido frente a Cabo Verde se abrió gracias a un pase de Lisandro Martínez y al toque final de Lionel Messi. “La verdad que la pelota que me pone Licha fue impresionante”, dijo el capitán argentino y jugador de Inter Miami.
“Por suerte terminó en gol y pudimos abrir un partido duro. Pensamos que eso iba a hacer que el partido cambie y no fue así”, agregó.
Lionel Messi: "Sufrimos pero vale igual"
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, dijo que salieron a la cancha sabiendo que el cruce contra Cabo Verde iba a ser un partido “sufrido”. Sin embargo, sostuvo que quizás se terminó “sufriendo más de la cuenta” y aseguró que, pese a eso, “lo importante es que se logró pasar”.
“Hoy por momentos nos costó en el juego, en la presión.. pero siempre intentamos sacar un plus y hoy hicimos un desgaste importante”, señaló el jugador de Inter Miami. Y agregó: “Más allá de eso, nunca dejamos de intentarlo, de ir a buscarlo”.
Alexis Mac Allister: "A veces en estos partidos te quedás afuera y esta vez no pasó"
Luego del partido, Alexis Mac Allister destacó el rendimiento de Cabo Verde y aseguró que el plantel argentino decide mirar el saldo positivo del cruce. “A veces en estos partidos te quedás afuera y esta vez no pasó y logramos pasar”, sostuvo.
También analizó las cualidades del equipo africano. Sostuvo que “cerraban muy bien las líneas de pase, que es lo que muchas veces nosotros buscamos”. También señaló que ellos “estaban muy cerrados” y que su centro delantero se posicionó cerca suyo para incomodarlo.
Nahuel Molina sobre el partido contra Cabo Verde: "Estábamos ya con las últimas fuerzas"
El lateral derecho de la selección argentina, Nahuel Molina, habló después del partido con la selección de Cabo Verde. Destacó el desempeño del seleccionado rival y contó que el plantel dirigido por Lionel Scaloni sufrió mucho desgaste. “Estábamos ya con las ultimas fuerzas”, dijo respecto al final del encuentro.
Respecto a los argumento que terminaron dándole la victoria a la selección argentina, Molina sostuvo que se debió a que fue el equipo que tuvo la iniciativa a lo largo del partido. Además, destacó la entrega del plantel campeón del mundo: “El equipo pelea y juega hasta el final”.
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