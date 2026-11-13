Michael Carrick se despidió de Manchester United con un emotivo comunicado dirigido a los hinchas

Luego de ser destituido el jueves como entrenador de Manchester United, Michael Carrick eligió su perfil de Instagram para despedirse de los hinchas, ésos que lo acompañaron como futbolista durante su etapa en el club y también lo siguieron como DT. “Queridos hinchas del United: he tenido el inmenso privilegio de dirigir al Manchester United, el club de fútbol que amo. Son muy pocos los que tienen la oportunidad de vivir y sentir algo así, y por ello me siento profundamente agradecido”, comenzó Carrick, quien será reemplazado por el argentino Mauricio Pochettino.

“Esto conlleva una enorme responsabilidad; estar en el Manchester United exige comprender exactamente lo que eso significa. Es algo distinto a cualquier otro lugar”, continuó Carrick. Y esbozó: “En definitiva, hay que esforzarse por ser los mejores, pero existe una cultura, unos valores y unos comportamientos que uno debe adoptar y respetar, los cuales se han forjado a lo largo de mucho tiempo… Quiero darles las gracias, de todo corazón, a los aficionados. Debo decir que son un grupo realmente especial y excepcional…“.

Luego, el DT saliente se emocionó: “Solo quería devolverles algo a cambio. Ese amor nunca muere. Sé que últimamente no hemos obtenido los resultados esperados, pero ustedes no me han brindado más que cariño y apoyo en momentos en los que lo más sencillo… habría sido mirar hacia otro lado. Eso vale mucho más que una o dos victorias".

“Solo deseo éxitos para el Manchester United. Este club ha sido una parte fundamental de mi vida, y eso nunca cambiará. Siempre estaré orgulloso de haber aportado mi granito de arena y siempre desearé lo mejor para la institución. A partir de ahora, estaré ahí con ustedes, observando desde fuera y animando a los muchachos”, completó Carrick quien como entrenador del United apenas ganó cuatro de los 16 partidos que dirigió a partir de su nombramiento como DT permanente, en mayo pasado. Además, empató cinco encuentros y perdió siete. Los Diablos Rojos están en zona de descenso en la Premier League: ocupan el puesto 18 (entre 20 equipos) con apenas ocho puntos.

Pochettino, contratado

Todo se resolvió con rapidez. Con la urgencia que tienen los gigantes cuando las cosas no van bien. En 24 horas, Manchester United despidió a Michael Carrick y anunció a su nuevo entrenador: nada menos que el argentino Mauricio Pochettino, que dejará su cargo al frente de la selección de Estados Unidos para asumir un desafío de grandes proporciones. Es que los Red Devils navegan en la antepenúltima posición de la Premier League, disputadas 10 fechas, lo que los ubica en zona de descenso.

Mauricio Pochettino deja la selección de Estados Unidos y vuelve a la Premier League: Manchester United anunció su contratación Martin Meissner - AP

Pochettino, que firmará su vínculo hasta junio de 2029, tendrá su cuarta experiencia en el fútbol inglés, donde ya trabajó en Southampton (2013-2014), Tottenham (su etapa más fructífera, 2014-2020) y Chelsea (en la temporada 2023-2024). El santafesino asumirá en Manchester United después de los compromisos que tiene Estados Unidos en esta fecha FIFA: dos partidos contra Haití, el 14 y 17 de noviembre. A falta de la confirmación oficial, lo acompañarán sus ayudantes de siempre Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Sebastiano Pochettino (su hijo) y Silvia Tuyà.

Manchester United así lo confirmó en un breve comunicado: “El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de EE. UU. para que Mauricio y su cuerpo técnico queden libres una vez concluidas sus responsabilidades con la selección masculina de fútbol de EE. UU.

“El argentino es conocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la construcción de equipos sólidos y cohesionados, y su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual.

Pochettino llevó a Estados Unidos hasta los octavos de final del último Mundial Julio Cortez - AP

“Pochettino ha rendido de forma constante al más alto nivel del fútbol en múltiples ligas. Comenzó su carrera como entrenador en Espanyol en 2009, antes de fichar por Southampton, con el que logró en 2014 el récord de puntos del club en la Premier League. Durante cinco temporadas completas en Tottenham Hotspur, Pochettino consolidó al club como un habitual en la Champions League de la UEFA, asegurando la clasificación durante cuatro temporadas consecutivas y llevando al equipo a su primera final en esta competición en 2019. En 2021, fichó por el París Saint-Germain, donde ganó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, antes de incorporarse a Chelsea en 2023. Más recientemente, llevó a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial de la FIFA”.