LA NACION

Mitre - Defensores de Belgrano, Primera Nacional: el partido de la jornada 30

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mitre-Defensores de Belgrano
Mitre-Defensores de Belgrano

Mitre y Defensores de Belgrano se miden este domingo a las 16:00 en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, en un partido de la fecha 30 de la Primera Nacional.

En el torneo, Mitre viene de empatar ante Chacarita por 2-2 mientras que Defensores de Belgrano viene de ganar ante Colón por 1-0.

Mitre suma 36 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Defensores de Belgrano tiene 38 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Conmebol ya tiene a sus seis clasificados y dos selecciones buscarán meterse en el repechaje
    1

    Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 y dos selecciones buscarán el repechaje

  2. Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
    2

    Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026

  3. Qué pasa con Lionel Messi en el partido de hoy contra Venezuela
    3

    Qué pasa con Lionel Messi en el partido de hoy contra Venezuela

  4. El viernes al sol de la selección: dos bajas para viajar a Ecuador y "la frescura" que tiene Scaloni a mano
    4

    La selección argentina antes de Ecuador: práctica distendida y dos indiscutidos que se perderán el viaje

Cargando banners ...