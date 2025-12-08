Mohamed Salah, al margen de Liverpool y envuelto en un conflicto serio, en la antesala del choque con Inter

Liverpool, el último campeón de la Premier League y uno de los clubes más poderosos del mundo, anunció este lunes que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria para el partido de este martes contra Inter en Milán, dos días después de las duras críticas del delantero egipcio a los dirigentes del club y a su entrenador Arne Slot.

Horas después, en la rueda de prensa oficial, el técnico neerlandés se refirió a la situación de su atacante cuando le preguntaron si podía haber jugado su último partido con los Reds. “No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios”, dijo.

Mohamed Salah, solo, delante de las sonrisas de los demás Jon Super - AP

Dos días antes había llegado la explosiva intervención de Salah ante los periodistas: “Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos”.

El egipcio habló el sábado en Leeds tras quedarse en el banco de suplentes por tercer partido consecutivo, convencido de que “alguien” (no citó directamente a Slot) quiere responsabilizarle de la mala temporada de los Reds. Alexis Mac Allister, como la mayoría de sus compañeros, no atraviesa su mejor versión.

El delantero se entrenó por la mañana con sus compañeros, pero luego no fue incluido en la lista de convocados para viajar a Milán.

Arne Slot está en una incómoda situación Tim Markland - PA

Medios británicos informaron que la ausencia no estaba motivada por una medida disciplinaria, sino que había sido decisión técnica del entrenador neerlandés.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró el Faraón en Elland Road. “Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”.

Salah marcó 34 goles y dio 23 pases de gol la temporada pasada, contribuyendo de forma decisiva al título liguero de los Reds, lo que le sirvió para renovar su contrato por otros dos años.

Pero los malos resultados del Liverpool esta temporada, sobre todo en la Premier League (octavo a 10 puntos del líder Arsenal) y la llegada de jugadores comprados a precio de oro (sólo en Wirtz, Isak y Ekitiké el club invirtió más de 400 millones de dólares), provocaron una idéntica situación: que Salah pierda su condición de intocable.

“Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación”, denunció el futbolista de 33 años.

Liverpool visitará el martes el Inter con la necesidad de sumar puntos, ya que a solo tres jornadas para el final de la primera etapa, consiguió 9 puntos y se encuentra fuera del Top 8 que permite clasificarse directamente para octavos.

El egipto, desencantado, luego del 3-3 con Leeds OLI SCARFF� - AFP�

Según se supo, Arne Slot no habló con Mohamed Salah desde la filosa crítica pública del astro. Salah fue omitido de la lista de 19 jugadores que viajaron a Italia para el partido del martes, a pesar de parecer estar de buen humor durante el último entrenamiento.

“Le informamos que no viajaría con nosotros. Así que esa fue la única comunicación que hubo de nuestra parte hacia él”, dijo el técnico del Liverpool, Slot, al ser inundado el lunes por preguntas sobre Salah en su conferencia de prensa previa al partido.

“Así que, hasta cierto punto, fue una sorpresa para mí cuando escuché después del partido que hizo los comentarios que hizo. Pero no es la primera ni la última vez que cuando un jugador no juega -no estoy seguro si estaba en un estado emocional o no- dice algo similar a lo que dijo. Pero creo que mi reacción a eso también es clara y es que no está aquí con nosotros esta noche”.

Wayne Rooney se refirió al caso que conmueve al fútbol inglés Alex Brandon - AP

Salah consiguió dos títulos de la Premier League y la Champions League durante ocho años cargados de trofeos en Anfield. Firmó una extensión de contrato por dos años en abril, justo antes de recibir su segundo premio al mejor jugador de la temporada de la Premier.

Ahora, tiene previsto ir a la Copa Africana de Naciones este mes con Egipto previo a la apertura del mercado de traspasos de enero. De todos modos, Slot dijo que el arrebato no necesariamente significa que Salah dejará al equipo. “Soy un firme creyente de que siempre hay una posibilidad de regreso para un jugador”, afirmó.

El egipcio Mohamed Salah festeja el 1-0 de Liverpool ante Aston Villa, tras un error de Dibu Martínez Jon Super� - AP�

Wayne Rooney, ex astro de Manchester United y de la selección inglesa, afirmó que el delantero egipcio Mohamed Salah está “destruyendo su legado en Liverpool” tras haber cuestionado públicamente al DT neerlandés de los Reds.

“Arne Slot necesita demostrar su autoridad, involucrarlo y decirle: ‘No viajarás con el equipo, lo que dijiste no es aceptable’”, declaró Rooney. “Sería triste que lo echara todo a perder. Se equivocó por completo”, insistió Rooney sobre el último gran ídolo del enorme club inglés.