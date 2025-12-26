Copa Africana: Egipto venció a Sudáfrica con un gol de Mohamed Salah y se clasificó con algo de polémica

Con el liderazgo indiscutido de Mohamed Salah, Egipto superó este viernes un examen complejo frente a Sudáfrica y logró el pase a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que se disputa en Marruecos. El equipo del Nilo se impuso por 1 a 0 gracias a un penal convertido por su capitán al filo del descanso, aunque debió resistir con un jugador menos durante toda la segunda parte tras una expulsión a Mohamed Hany. En los minutos finales, un polémico fallo del VAR evitó que los sudafricanos tuvieran una chance para empatar con otro penal.

El partido fue áspero y tuvo una enorme carga emocional. Egipto venía de debutar con una ajustada victoria frente a Zimbabue, con un tanto de Salah sobre el cierre del encuentro. Ahora necesitaba otro triunfo para asegurarse el primer lugar del grupo B. Esta vez, el delantero de Liverpool volvió a aparecer en un momento clave, cuando a los 45 minutos recibió un manotazo de Lyle Foster en el rostro en el área de Sudáfrica. El árbitro, tras revisar las imágenes, sancionó penal y el propio número 10 lo transformó en gol con un remate al medio, mientras el arquero Ronwen Williams se arrojaba hacia su derecha.

Pero apenas dos minutos después del gol, ya en tiempo adicional de la primera parte, Egipto quedó con diez futbolistas: Hany, que había sido amonestado, cometió una falta fuerte contra Teboho Mokoena y vio la segunda tarjeta amarilla. La decisión derivó en empujones e intercambios verbales entre los bancos. A partir de entonces, los Faraones apostaron a replegarse para conservar la ventaja.

Hinchas sobre el techo del estadio Egipto 1 vs. Sudáfrica 0, en Agadir; "el ambiente en Marruecos es increíble", halagó Salah. FRANCK FIFE� - AFP�

“Fue un partido difícil, ellos dominaron gran parte del tiempo. Sabíamos que Sudáfrica manejaba bien la posesión, así que tuvimos una estrategia pensada para resistir. Nos llevamos los tres puntos, que son lo más importante”, señaló Salah tras el encuentro. “El ambiente en Marruecos es increíble. Ojalá sigamos en este camino”, añadió.

En el segundo período, la figura fue el arquero egipcio, Mohamed El Shenawy, de 37 años, que desvió remates exigentes y sostuvo a su equipo en los momentos más críticos. El instante más tenso llegó en el tiempo agregado, cuando un remate de Mokoena fue desviado por Yasser Ibrahim y la pelota impactó en un brazo de éste. Tras una larga revisión del VAR, el árbitro discirnió que no había intención de ampliar el volumen corporal por parte del defensor y ordenó “balón a tierra”, generando indignación en el banco sudafricano.

“No tuvimos suerte. Hubo varias decisiones en contra de nosotros”, protestó el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos. La acción dejó en evidencia las interpretaciones dispares sobre el uso del videoarbitraje, especialmente en un torneo continental.

La mano egipcia no cobrada como penal vía VAR

South Africa were denied a penalty at the end of their 1-0 loss against Egypt after Yasser Ibrahim appeared to handle the ball inside of the box ❌🤨 Even after a VAR check, no penalty was awarded… a dramatic end at AFCON 😳 pic.twitter.com/5iIrvjDjus — LPM433 (@LPM433) December 26, 2025

Con este triunfo, Egipto suma 6 puntos y lidera con comodidad la zona B, asegurado ya su acceso a los octavos de final. Sudáfrica, con 3, conserva buenas chances de clasificarse. Más atrás se ubican Zimbabue y Angola, con 1 punto, tras su 1-1 en el otro encuentro del día.

Para Salah este torneo parece tener un valor especial. Su participación se da en medio de una etapa inestable de su parte en Liverpool, club en el que en las últimas semanas perdió la titularidad y protagonizó un cortocircuito con el entrenador Arne Slot. Tras quedar fuera del equipo que se enfrentó con Internazionale por la Champions League, el delantero egipcio fue suplente ante Brighton (2-0) y asistió en el segundo gol de Hugo Ekitike.

“Lo dije la semana pasada: las acciones hablan más que las palabras”, comentó Slot tras ese encuentro. El club inglés atraviesa además un dilema en torno al futuro de Salah: su agente se encuentra en Marruecos y se espera una reunión con la dirigencia de los Reds para definir los pasos por seguir, en medio de rumores de una posible salida hacia Arabia Saudita. Por ahora, el delantero está enfocado en su selección y en su propia reivindicación deportiva. Con dos goles en dos partidos, es uno de los máximos anotadores de la Copa Africana y un serio candidato al premio al mejor jugador del certamen.

La última vez que Egipto ganó el trofeo fue en 2010. Con el Faraón en este nivel, la ilusión de los norafricanos vuelve a crecer.

