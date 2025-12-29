Angola vs. Egipto: horario y cómo ver el partido por la Copa Africana de Naciones 2025

El primer grupo de la Copa Africana de Naciones 2025 que se define es el B con dos partidos en simultáneo este lunes desde las 13 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagonizan Angola vs. Egipto -el otro es Zimbabue vs. Sudáfrica- en el estadio de Agadir con arbitraje del marfileño Clément Franklin Kaban.

El duelo no se transmite por TV en la Argentina. La única opción para verlo en vivo es a través del canal de You Tube de Claro Sports -no requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

La previa de Angola vs. Egipto

El combinado angoleño, al que la selección argentina derrotó recientemente en un amistoso 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, acumula solo un punto producto de una derrota ante Sudáfrica 2 a 1 y un empate con Zimbabue 1 a 1 y necesita una victoria para tener posibilidades de clasificar a los octavos de final. En caso de no superar a los sudafricanos en la tabla de posiciones, con cuatro unidades podrían acceder a los playoffs como uno de los cuatro mejores terceros.

Los egipcios, por su parte, lideran la zona con seis unidades gracias a sendas victorias sobre Zimbabue 2 a 1 y Sudáfrica 1 a 0 y, con el boleto a la próxima instancia en el bolsillo porque no pueden caer más allá del segundo lugar, intentarán cerrar la primera etapa con puntaje perfecto. Se trata del combinado más ganador de la historia del certamen con siete títulos y uno de los favoritos para la presente edición con el atacante Mohamed Salah como máxima figura.

La tabla de posiciones del grupo B de la Copa Africana de Naciones CAF

Posibles formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, David Carmo, To Carneiro, Beni, Show, Manuel Benson, Fredy, Gelson Dala y Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, David Carmo, To Carneiro, Beni, Show, Manuel Benson, Fredy, Gelson Dala y Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle. Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hamdi, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Ibrahim Adel, Marwan Ateya, Zizo, Hamdi Fathi, Mohamed Salah, Omar Marmoush y Trézéguet. DT: Hossam Hassan.

La selección de Angola no ganó ningún partido en la Copa Africana de Naciones @faf_angola

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Egipto con una cuota máxima de 2.56 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Angola. El empate llega a 3.10.