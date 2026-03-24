Fin de una era: Mohamed Salah anunció que dejará Liverpool al final de la temporada

Mohamed Salah puso fin a meses de especulación y confirmó que no continuará en Liverpool una vez concluya la temporada 2025-26. La noticia, que ya circulaba en el ambiente del fútbol europeo, quedó ratificada por el propio futbolista a través de un video difundido en sus redes sociales y por un comunicado oficial del club inglés.

El delantero egipcio eligió un mensaje directo y emotivo para comunicar su decisión. “Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada”, expresó al inicio del video. Luego, profundizó sobre el vínculo construido durante su etapa en Anfield: “Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente llegarían a formar parte de mi vida”.

Días felices: Liverpool, protagonista en la Champions, con Mo Salah, el DT Jürgen Klopp y Virgil Van Dijk AFP

En el mismo mensaje, Salah definió el significado de la institución en su carrera. “El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club”, sostuvo el atacante, una de las máximas figuras de la última década en la Premier League. Además, en un momento en el que cuenta cómo pasaron victorias y trofeos, pero también los peores momentos, aparece una imagen en alusión a la pérdida de Diogo Jota.

El video termina con Salah agradeciendo a la gente del club, especialmente a sus compañeros que estuvieron a lo largo de los años, y a los fanáticos, que lo apoyaron siempre. “Irse nunca es fácil. Me dieron el mejor tiempo de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi casa para mí y para mi familia. Gracias por todo. Porque por todos ustedes, yo nunca caminaré solo”, concluyó.

Minutos después de la publicación del jugador, Liverpool oficializó la salida con un comunicado institucional. Allí se precisó que el futbolista “pondrá fin a su ilustre carrera en el Liverpool FC al término de la temporada 2025-26” y que ambas partes alcanzaron un acuerdo para cerrar el ciclo tras nueve años. Además, el club explicó que el propio Salah solicitó realizar el anuncio con anticipación “para ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que siente por los aficionados”.

El texto también remarcó que aún restan compromisos importantes en la temporada y que el delantero mantiene el foco competitivo. “Quedan muchos partidos por disputar, por lo que Salah está totalmente centrado en intentar lograr el mejor resultado posible para el Liverpool”, indicó la institución, que postergó los homenajes para el final del calendario.

La salida del egipcio adquiere mayor relevancia por el contexto contractual. En 2025, Salah había firmado una extensión hasta 2027, lo que en principio aseguraba su continuidad. Sin embargo, el desgaste deportivo y las tensiones internas en los últimos meses alteraron ese escenario. Durante la temporada se hizo pública una diferencia con el entrenador Arne Slot, episodio que expuso un clima complejo dentro del plantel.

Arne Slot y Mohamed Salah vivieron momentos de tensión en esta temporada Carl Recine - Getty Images Europe

A los 33 años, el atacante cierra una etapa que lo ubica entre los máximos ídolos del club. Desde su llegada a los Reds en 2017, procedente de Roma, acumuló 255 goles en 435 partidos y se posicionó como el tercer máximo anotador histórico. Su palmarés incluye dos títulos de la Premier League, la Champions League, una FA Cup y múltiples trofeos internacionales, además de distinciones individuales como la Bota de Oro.

El peso de su salida también se explica en las múltiples marcas que estableció. Durante su paso por Liverpool y la Premier League, Mohamed Salah reescribió registros históricos que antes pertenecían a figuras como Didier Drogba, Thierry Henry o Wayne Rooney. Se convirtió en el máximo goleador africano del torneo, el futbolista con más participaciones directas en goles para un mismo club y el jugador con mayor cantidad de anotaciones con perfil zurdo en la liga inglesa. Además, alcanzó marcas inéditas en temporadas de 38 partidos y se consolidó como el máximo artillero del club en la Champions League. Su impacto, medido en cifras, confirma una dimensión que trasciende épocas y lo ubica entre los más determinantes de la historia reciente del fútbol europeo.

El rendimiento reciente, sin embargo, mostró altibajos. Las lesiones y una merma en su influencia ofensiva marcaron la última campaña, en la que el equipo tampoco logró sostener la regularidad de años anteriores. Ese escenario alimentó las versiones sobre una posible salida, que finalmente se concretó con el anuncio oficial.

Mo Salah's Liverpool story is coming to an end.



What a ride it was 🥹 pic.twitter.com/VLhlPnKKUv — B/R Football (@brfootball) March 24, 2026

El futuro de Salah aparece abierto. En los últimos meses, surgieron contactos con clubes de la liga de Arabia Saudita, especialmente con Al-Ittihad, interesados en sumar una figura de impacto global. También trascendió la posibilidad de un desembarco en la MLS, una opción que seduce a varias estrellas en el tramo final de sus carreras.

Mientras tanto, Liverpool deberá planificar una reconstrucción sin su principal referencia ofensiva. La dirigencia ya analiza alternativas en el mercado para reemplazar una pieza clave en la estructura del equipo. El cierre de esta historia, una de las más exitosas en la era moderna del club, tendrá su capítulo final en Anfield, donde Salah se despedirá ante el público que lo convirtió en leyenda.