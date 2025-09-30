Monaco - Manchester City, en la Champions League

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Monaco 0 puntos y Manchester City 3 puntos se miden este miércoles 30 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Stade Louis-II (city), en un partido de la fecha 2 de la Champions League.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.