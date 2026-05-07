Serios incidentes en París tras la victoria del PSG en la Champions League: 127 detenidos y 34 heridos

Un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del Paris Saint-Germain (PSG) para la final de la Champions League, anunció el jueves el ministro del Interior francés.

Tras la victoria del club parisino, que eliminó al Bayern Munich (1-1 después del 5-4 de la ida) en el Allianz Arena, hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

“127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París. 11 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería”, precisó el ministro en CNews/Europe 1 al tiempo que “condenó firmemente” los incidentes.

Incidentes en París tras la victoria del PSG

Por su parte, el diputado francés del Parlamento Europeo, Matthieu Vale, escribió en su cuenta de X: “Son las 3 de la mañana en el Trocadero en París. Evidentemente, algunos no tienen ni escuela ni trabajo mañana... sorprendente, ¿no? Estos jóvenes no están ahí para celebrar la victoria del PSG. Están ahí para sembrar el caos, romper, quemar, degradar. Algunos llegan encapuchados, vestidos para no ser reconocidos, equipados con morteros como si vinieran preparados para la guerrilla urbana", señaló.

“Francamente, hoy en día no hay una fiesta popular sin que un puñado de casos sociales venga a arruinarlo todo, desolador. Y por supuesto, lo filman todo. Hay que tener imágenes, videos, trofeos para las redes”, agregó.

Corridas, incidentes, heridos y detenidos en París tras la victoria del PSG en la Champions League

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest, Hungría, y el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

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PSG jugará una nueva final por segundo año consecutivo. El equipo de Luis Enrique empató 1-1 ante Bayern Munich en el Allianz Arena, cerró la serie 6-5 y defenderá el título continental frente a Arsenal en Budapest, tras otra eliminatoria cargada de vértigo, goles y tensión hasta el último minuto.

Como en la ida, el conjunto francés golpeó rápido, a los dos minutos, con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y manejó gran parte del desarrollo desde la presión alta y el control de la pelota.

Bayern Munich reaccionó sobre el final con un gol de Harry Kane, a los 94 minutos del añadido, y empujó hasta el cierre, incluso en medio de nuevos reclamos por jugadas polémicas dentro del área, pero no le alcanzó para evitar otra clasificación parisina.

La serie dejó 11 goles, atajadas decisivas de Manuel Neuer y Matvéi Safonov, figuras ofensivas en altísimo nivel y la sensación de haber asistido a una semifinal que quedará entre las más impactantes de los últimos años en la Champions.

Último festejo de Champions

Tras la victoria del PSG en la Champions League 2025 sobre el Inter de Milán, hubo otros incidentes en París que dejaron un saldo trágico: destrozos en la capital francesa, autos prendidos fuego, un policía en coma y dos hinchas muertos.

Incidentes en París luego del triunfo del PSG el año pasado LOU BENOIST - AFP

Una de las víctimas es un joven de 17 años que fue apuñalado en la ciudad de Dax durante una fiesta callejera del PSG después de la final en Múnich. La otra persona fallecida es un hombre cuya patineta fue chocada por un auto en París durante las mismas celebraciones.

Cientos de personas fueron arrestadas durante las celebraciones de ese entonces, que en su mayoría fueron pacíficas pero degeneraron en violencia en algunas áreas. Además, dos autos fueron incendiados cerca del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG.