Hugo Moyano empezó la tarde entregándole una plaqueta a Maradona y terminó insultado por la hinchada

El tiempo transcurre, los tropiezos se repiten. Independiente extravió la magia de su grandeza hace largos años, pero en este último tiempo, los sinsabores son habituales, repetidos. De la derrota con Racing por 1 a 0 con dos jugadores más a la caída contra Gimnasia, en su casa, en el minuto final, pasaron apenas un puñado de días. Independiente, con Lucas Pusineri en la conducción, con jóvenes promesas y un par de caudillos con la clase recortada, navega en la intrascendencia y empieza a ver, otra vez, la otra tabla. El estadio Libertadores de América es un volcán, sólo apagado por la dulce melodía de los cánticos hacia Diego Maradona, hincha del Rojo de pequeño. Entre todo, hay un blanco lógico, concreto. Un responsable principal del descalabro del club, en casi todos los órdenes. El presidente, Hugo Moyano.

Insultos, reproches, cánticos agresivos. Independiente juega mal, no gana, pero el responsable, para los fanáticos, es el veterano dirigente, que ganó las elecciones en dos ocasiones. En un primer tramo, ordenó las finanzas del club. Pero desde hace tres años -como mínimo-, hay despistes en todos los órdenes. Fue castigado, durante el final del partido y a la salida del estadio, fuertemente custodiado por la seguridad privada. No hizo declaraciones.

A diferencia de días atrás, en el 1-1 con Arsenal, cuando le trasladó la presión a los jugadores. Cuando terminó ese encuentro, Moyano no ocultó su fastidio. "No me vengan a romper la paciencia con eso", lanzó. Y luego, agregó: "¿Quién reprobó? Son 4 gansos los que gritan".

"Qué voy a pensar, nada. Estoy acostumbrado a esto, hermano. Te voy a decir una cosa: yo estuve tres veces en cana en la dictadura y nunca me achiqué en nada", advirtió el polémico líder sindical. Moyano preside Independiente desde julio de 2014. "Yo no me puedo poner los pantalones cortos y entrar a la cancha", había asegurado.

En la misma línea, había hablado públicamente su hijo, el vicepresidente Pablo Moyano: "No es responsabilidad de Pablo, Hugo (Moyano) o Yoyo (Maldonado) si el 9 no la mete o si perdemos contra 9 (jugadores). Ya no es responsabilidad nuestra, hemos hecho todo lo que nos piden los técnicos".

Además, anoche se repartieron panfletos políticos oficialistas, en contra de la oposición en una semana en la que hasta Patricia Bullrich, líder del PRO, deslizó la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones en el club, en diciembre de 2021. La noche comenzó con el encuentro emotivo entre Moyano y Maradona, que recibió un homenaje especial del club. Todo terminó de manera menos amistosa para el dirigente: insultado por los hinchas. Y no eran sólo cuatro...