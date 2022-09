Muerte de Emiliano Sala: filtran el revelador llamado que hizo el piloto del avión antes de la tragedia

A más de tres años de la muerte de Emiliano Sala, el jugador argentino de 28 años que había sido adquirido por Cardiff City de la Premier League y murió en un accidente aéreo cuando se dirigía a Gales, la BBC obtuvo acceso exclusivo a un revelador llamado telefónico que hizo el piloto involucrado en la tragedia.

David Ibbotson (59) mantuvo una conversación telefónica con un amigo en la que dejó al desnudo las dificultades técnicas que sufría la aeronave. Previo al diálogo, el hombre voló a Nantes, Francia, ciudad donde residía Sala y en la que se desempeñaba como futbolista hasta ese entonces.

Tras aterrizar en el Aeropuerto de Atlantique, Ibbotson se contactó con el piloto Kevin Jones. En plena charla, admitió haber escuchado “un estallido” mientras piloteaba hacia la nación francesa. Se quejó también de haber sentido una “niebla densa y muy baja” dentro del avión Piper Malibu de 35 años de servicio.

“Me encontraba en la mitad del Canal [de la Mancha] y escuché un ‘bang’. No sabía lo que pasaba. Aproveché para revisar todo, verifiqué mis parámetros. Como todo estaba bien, seguí volando. Pero me llamó verdaderamente la atención”, fueron las palabras del aviador difundidas por el medio inglés.

El revelador llamado que hizo el piloto que llevaba a Emiliano Sala a Cardiff

“Ese Malibu de vez en cuando tiene como una niebla densa y muy baja por dentro. Podés sentirlo, muy muy bajo en todo el fuselaje”, agregó segundos después. Señaló además que el pedal del freno izquierdo no funcionaba del todo bien y “podía ser peligroso”.

“Este avión tiene que volver al hangar. Es una aeronave muy poco fiable”, le dijo a Jones. Horas antes de que Sala se subiese al Piper Malibu y ambos emprendieran el viaje hacia Cardiff, el piloto expresó: “Normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre mis asientos, pero mañana lo voy a usar”.

En plena travesía, Sala demostró preocupación por la fragilidad del avión. Por medio de un audio, que envió a un grupo de amigos a través de WhatsApp, admitió: “Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff loco. No sé, van a mandar a alguien a buscarme porque no sé si me van a encontrar. Pero ya saben. Papá... qué miedo que tengo”.

El fichaje de Emiliano Sala y los últimos detalles sobre la tragedia

A principios de 2021, Sala se convirtió en el fichaje récord de 15 millones de libras esterlinas del Cardiff City de la Premier League. Al momento de organizar su traslado de Francia a Gales, el equipo inglés le ofreció abordar un vuelo comercial vía París. Sin embargo, el joven se rehusó. Argumentó querer tomarse un poco más de tiempo para despedirse de los amigos y compañeros que había logrado hacer durante su paso por la Ligue 1.

Fue así que Willie McKay, el hombre que ayudó a negociar la transferencia, decidió entonces contratar un vuelo privado directo entre Nantes y Cardiff a través de otro piloto, David Henderson. Tan solo una hora después del despegue de la pista número tres, el Piper Malibu N264DB desapareció del radar sobre el Canal de la Mancha y se iniciaron los rescates aéreos y marítimos.

El avión volaba a 5000 pies cuando Ibbotson perdió el control mientras descendía para evitar las nubes y se hundió en el Canal de la Mancha, justo al norte de las Islas del Canal, a una velocidad estimada de 433 km/h. Los investigadores del accidente aéreo descubrieron que el futbolista habría estado “profundamente inconsciente” por envenenamiento con monóxido de carbono. El piloto probablemente también se habría visto afectado.

Las últimas imágenes que se conocieron de Emiliano Sala fueron junto al hombre de 59 años mientras pasaban por diversos controles aeroportuarios.

Las últimas imágenes que se conocieron de Emiliano Sala antes del accidente aéreo

El cuerpo del joven se recuperó de los escombros, a 68 metros de profundidad, dos semanas después del accidente. El avión N264DB quedó en el fondo del mar.

Henderson, quien organizó el vuelo, fue sentenciado a 18 meses de prisión por poner en peligro de manera imprudente la seguridad de un avión, que tampoco tenía la habilitación correspondiente para ser usado de manera comercial.

En marzo de 2020, la oficina británica de investigaciones de accidentes aéreos (AAIB) publicó su informe final sobre la precipitación del aparato, y determinó que el piloto perdió el control de la aeronave durante una maniobra efectuada a una velocidad muy elevada, “probablemente” para evitar el mal tiempo. Según los investigadores, el avión se habría averiado en esa maniobra y, debido a esa razón, creen que el piloto “probablemente” se intoxicó con monóxido de carbono del sistema de escape del motor.

El futbolista argentino Emiliano Sala viajaba a bordo de la avioneta desaparecida en el Canal de la

Los restos de Sala fueron repatriados a Argentina en febrero de 2019. Familiares, amigos, enviados de Nantes, Burdeos y Cardiff, vecinos... Centenares de personas llegaron a inclinarse, llorar o poner una mano sobre el ataúd del futbolista originario de Progreso, el poblado argentino de 3.000 habitantes donde creció. En Francia se realizaron varios homenajes tras el anuncio de la muerte del jugador.

En tanto, hace menos de un mes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, rechazó un recurso de Cardiff en relación al traspaso de Emiliano Sala desde Nantes, y deberá pagarle seis millones de euros a la entidad francesa, cifra correspondiente al primer plazo del fichaje, que se firmó por un total de 17 millones. El tribunal de Lausana anunció en un comunicado su decisión y recalcó que considera que el traspaso del jugador quedó “completado”, más allá de la muerte del delantero argentino en el accidente sobre el Canal de la Mancha.