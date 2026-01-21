A siete años de la tragedia de Emiliano Sala: un piloto inexperto, una búsqueda desesperada y el último mensaje a sus amigos

El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala, futbolista argentino que militaba en el Nantes de Francia, falleció en un accidente aéreo cuando se encontraba rumbo a Gales para firmar contrato con el club Cardiff, que había desembolsado 17 millones de euros por su pase, una cifra récord para la institución francesa.

Emiliano Sala falleció en 2019 AP Photo/David Vincent - Archivo

Nacido en Cululú, provincia de Santa Fe, el delantero tenía 28 años hasta ese fatídico día donde el monomotor Piper PA-46-310P, manejado por el piloto David Ibbotson -quien no tenía licencia para conducir la avioneta- desapareció de los radares de control a 20 km de la isla británica de Guernsey.

Inexperto en el tema, condicionado por el mal clima, con escaso conocimiento para abordar un vuelo nocturno e intoxicado por la inhalación de monóxido de carbono fueron los motivos que decantaron en un cóctel letal para los dos tripulantes del vehículo aéreo, que se terminó estrellando y hundiendo en el Canal de la Mancha, la vía marítima que separa el sur de Inglaterra del norte de Francia.

Luego de una búsqueda incesante, que duró dos semanas, el fuselaje del avión apareció partido en dos en el fondo del mar. Al día siguiente, el cuerpo de Sala fue encontrado entre los restos de la avioneta.

David Ibbotson, piloto del avión, no tenía el permiso para sobrevolar la avioneta que finalmente se estrellaría en el Canal de la Mancha

Por el contrario, los restos de Ibbotson jamás aparecieron. “El aparato se partió en vuelo mientras maniobraba a una velocidad significativamente superior a la velocidad de maniobra para la que estaba diseñado”, subrayó la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos.

Con el sueño a cuestas de vestir la camiseta del Cardiff y así jugar en la Premier League, Emiliano Sala atravesó diversos trámites burocráticos hasta que el club galés desembolsó el dinero necesario para comprar su pase. En medio del vuelo, preocupado por el estado del monomotor, el santafecino le envió a sus amigos un mensaje de audio contándoles la situación que atravesaba y presagió el desenlace fatal.

“¿Cómo andan, loquitos? Estuve en Nantes haciendo cosas y no terminaba más. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos“, se lo escucha a Sala, quien bosteza de a ratos, producto del cansancio que le generó toda la operación que derivó en su traspaso.

Consciente del pésimo mantenimiento del monomotor, el delantero construyó un relato trágico que minutos más tarde se convertiría en realidad. “Si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Qué miedo tengo”, aclaró.

La desesperante búsqueda y el drama familiar

Desde el momento en que el avión permaneció afuera del radar de control, las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrear el vehículo cerca de la isla británica de Guernsey. Sin resultados positivos, la investigación siguió su curso hasta encontrar, finalmente, los restos del avión y el cuerpo de Emiliano Sala, sin vida, en el fondo del mar.

El caso tomó una trascendencia mundial. Los resultados de las pericias determinaron que el monomotor no estaba autorizado para operar en vuelos comerciales y el piloto tampoco tenía la certificación correspondiente para transportar pasajeros.

Mientras los rastreos eran cada vez más intensos para encontrar a Sala, su hermana, Romina, desde Santa Fe, pedía encarecidamente en los medios de comunicación por la aparición con vida del futbolista que atravesaba el mejor momento de su carrera a sus 28 años.

“Estoy muy confundida. Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se pongan en la piel de nosotros, en el corazón de que te falte un familiar”, relató con un tono de voz completamente quebrado.

Horacio Sala, papá de Emiliano, con su mano en el rostro mostrando un fuerte desconsuelo por el fallecimiento de su hijo Marcelo Manera - LA NACION

A viva voz, con el último aliento, Romina Sala siguió: “Ellos están vivos. Están bien. Nos están esperando. Pido por favor que no paren de buscar, les agradezco a todos. Ellos están vivos”.

En paralelo al desgarrador pedido, la investigación seguía su curso, a pesar de que los informes policiales aclaraban que las chances de supervivencia eran “extremadamente remotas”.

La muerte provocó una profunda tristeza en el seno familiar. Al año de este trágico suceso, Horacio, papá del futbolista, falleció a causa de un infarto. En 2021, Romina Sala apareció desvanecida en su casa y fue socorrida de inmediato por una amiga que se dirigió a su domicilio y llamó de inmediato al 911. Internada en el Hospital provincial Doctor José María Cullén, se conoció que la mujer quiso suicidarse y permaneció entubada, con respirador artificial, durante varios días hasta poder estabilizar su cuadro.

De profesión instrumentadora quirúrgica, Romina Sala reconstruyó su vida de a poco. Formó una familia con dos hijos llamados Augusto y Gerónimo, este último nacido en octubre de 2025.

Por su parte, Mercedes y Darío, madre y hermano de Emiliano, viajaron en 2022 hacia Galés para presentarse en el Tribunal Forense de Bournemouth, donde detallaron las presiones que recibió Sala para firmar con el Cardiff y viajar rápidamente.

“Hablé con él el sábado y me dijo que tenía muchos problemas (que resolver) en Nantes. Cuando no supimos nada de él, pensé que debía estar exhausto cuando llegó a Gales y se quedó dormido", explicó Mercedes, quien impulsó continuamente la búsqueda de su hijo.

El homenaje del Nantes y el emotivo posteo de su hermana

La fuerte conmoción tras la muerte de Emiliano Sala se tradujo en homenajes, aplausos y reconocimientos por parte del público del Nantes, quien adoptó a Sala como uno de los jugadores más queridos del plantel por su entrega y goles.

Una de las iniciativas más recordadas fue en el encuentro ante el Saint-Étienne, cuando, en el minuto 9 -el dorsal que usaba el argentino-, los jugadores de ambos equipos frenaron el partido y aplaudieron al unísono, mientras una de las pantallas del estadio mostraba la imagen de Sala.

El semblante de conmoción de los colegas, entremezclado con las lágrimas de los hinchas, creó un ambiente emotivo para despedir al jugador que había llegado en 2015 y, cuatro años más tarde, partía hacia Gales para cumplir el sueño de jugar la Premier League.

En el séptimo aniversario de la muerte del delantero argentino, que jugó gran parte de su carrera en Francia, el Nantes, en su cuenta de Instagram, lo recordó con una emotiva frase. “Siempre contigo, Emi”, deslizó un posteo que tiene la imagen del jugador, de espaldas, elevando sus dedos índices al cielo.

Por su parte, Romina Sala, también le rindió homenaje a su hermano, reposteando un posteo del 7 de febrero de 2019. “Tu alma en mi alma brillará por siempre, iluminando así, el tiempo de mi existir. Te amo, Tito”, expresó sobre la muerte de su hermano, quien siempre estará presente, de una manera u otra, en su día a día.