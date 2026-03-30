Un tribunal de Francia rechazó la demanda millonaria de Cardiff a Nantes por la muerte de Emiliano Sala

El 21 de enero de 2019 fue un día trágico para el fútbol argentino. Emiliano Sala, el delantero santafesino que militaba en Nantes de Francia, murió en un accidente aéreo cuando se encontraba rumbo a Gales para firmar contrato con el club Cardiff, que había desembolsado 17 millones de euros por su pase. Desde entonces hubo un sinfín de capítulos y conflictos. Uno de ellos, un litigio financiero entre ambos clubes que, finalmente, fue resuelto este lunes.

Siete años después de la muerte de Sala, la justicia francesa rechazó la demanda de indemnización del club Cardiff contra Nantes por la muerte de Sala. El club galés acudió en 2023 al tribunal de Comercio de Nantes para reclamar (más de 120 millones de euros) una reparación en concepto de pérdidas de ingresos y otros perjuicios sufridos debido al fallecimiento del jugador, que estaba viajando a para incorporarse a esa institución. Sin embargo, el tribunal desestimó la demanda y condenó a Cardiff a indemnizar a Nantes con 300.000 euros por perjuicio moral.

La imagen de Emiliano Sala en el estadio de Nantes, poco después del fallecimiento del argentino LOIC VENANCE - AFP

La madre de Sala, Mercedes Taffarel, estuvo presente en el juzgado junto con representantes de Cardiff City para escuchar el veredicto.

El delantero murió a los 28 años mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha para incorporarse a su nuevo equipo, Cardiff City. Después que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) considerara en 2022 que el traspaso ya era efectivo en el momento del accidente, la cuestión se centra ahora en la organización de ese vuelo.

Cardiff dice que Nantes era, a través de su agente Willie McKay, el organizador del vuelo privado que le costó la vida al jugador. Willie McKay “no podía ignorar la ilegalidad del vuelo”, afirmó el abogado del club galés, Olivier Loizon, a comienzos de diciembre pasado durante su alegato ante el tribunal de Comercio.

Según el letrado, el agente actuó con negligencia. “Cualquiera que fuera la causa final del accidente, (Emiliano Sala) no debería haber estado en ese vuelo”, insistió. Los abogados de Nantes recordaron que la justicia británica ya condenó al empresario David Henderson como organizador del vuelo, por contratar a un piloto que sabía que no estaba cualificado y por transportar a un pasajero sin autorización válida.

El empresario David Henderson organizó el viaje en el que murió Sala

Según bbc.com, la multa deberá pagarse “de inmediato, independientemente de cualquier posible apelación”. Cardiff aún no decidió si apelará: Capital Law, el bufete que representa al club, declaró que se tomará un tiempo para analizar el veredicto.

“Iniciamos este procedimiento para que se arrojara luz sobre el caso y por respeto a la memoria de Emiliano Sala. Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han llegado a imponerse en esta decisión”, afirmó Céline Jones, abogada de Cardiff City, según la agencia AFP.

Tras un análisis realizado por un perito designado por el Cardiff City, el club galés evaluó su perjuicio en más de 120 millones de euros (unos 140 millones de dólares). Por su parte, los abogados de Nantes se declararon “muy felices” con la decisión. “El FC Nantes no es para nada responsable de la tragedia acaecida y nos congratulamos de que el tribunal nos haya escuchado y lo confirma en términos claros”, declaró a la prensa el letrado Jérôme Marsaudon.

Se cumplieron siete años de la trágica muerte de Emiliano Sala Juan Mabromata / AFP - Archivo

Nacido en Cululú, provincia de Santa Fe, el delantero tenía 28 años hasta ese fatídico día donde el monomotor Piper PA-46-310P, manejado por el piloto David Ibbotson -quien no tenía licencia para conducir la avioneta- desapareció de los radares de control a 20 km de la isla británica de Guernsey.

Inexperto en el tema, condicionado por el mal clima, con escaso conocimiento para abordar un vuelo nocturno e intoxicado por la inhalación de monóxido de carbono fueron los motivos que decantaron en un cóctel letal para los dos tripulantes del vehículo aéreo, que se terminó estrellando y hundiendo en el Canal de la Mancha, la vía marítima que separa el sur de Inglaterra del norte de Francia.

Luego de una búsqueda incesante, que duró dos semanas, el fuselaje del avión apareció partido en dos en el fondo del mar. Al día siguiente, el cuerpo de Sala fue encontrado entre los restos de la avioneta.

Emiliano Sala, con la camiseta de Nantes AP Photo/David Vincent - Archivo

En medio del vuelo, preocupado por el estado del monomotor, el argentino le envió a sus amigos un mensaje de audio contándoles la situación que atravesaba y presagió el desenlace fatal. “¿Cómo andan, loquitos? Estuve en Nantes haciendo cosas y no terminaba más. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos“, se lo escucha a Sala, quien bosteza de a ratos, producto del cansancio que le generó toda la operación que derivó en su traspaso.

El desgarrador testimonio de Emiliano Sala

Consciente del pésimo mantenimiento del monomotor, Sala construyó un relato trágico que minutos más tarde se convertiría en realidad. “Si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Qué miedo tengo”, dijo.