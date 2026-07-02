Scaloni dice que llegan en un buen momento aunque advierte sobre Cabo Verde: “No va a ser fácil”

A poco más de 24 del partido decisivo ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni dijo que la selección “llega en un buen momento”, aunque advierte que en los mano a mano “el margen se achica” y que el rival que enfrentarán “no va a ser fácil”.

La sala de conferencias del Hard Rock Stadium de Miami, donde mañana desde las 18 hora local (19 de Argentina) la selección buscará sellar su pase a octavos de final, quedó chica y debieron cerrar las puertas ante la gran concurrencia de periodistas. El equipo de Lionel Messi sigue siendo una de las selecciones más convocantes en esta Copa del Mundo.

En primera instancia, el DT argentino analizó al rival y el comienzo de la fase eliminatoria: “Estamos bien. Lógicamente ilusionados. Hay un rival que hay que enfrentar, que ha hecho bien las cosas. El margen se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve y lo tenemos en cuenta. Nos agarra en un buen momento. Pero esto es fútbol. Hay partidos muy parejos y reñidos. No va a ser fácil. Esa es la realidad”.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa Stacy Revere - Getty Images North America

Sobre los resultados obtenidos por el conjunto africano en fase de grupo y su estilo de juego, ponderó: “Es un equipo que no ha perdido. Contra Arabia mereció ganar. Contra España y Uruguay, sufrió un poco más. Se defienden bien, salen bien de contra, tiene jugadores con buen pie. Los estamos analizando, son un buen rival. No nos sorprenden. Son un buen equipo”.

En relación a cuál será el rol de Messi durante el encuentro, el entrenador de la Albiceleste remarcó: “Ya veremos. No tiene mucho sentido responderte ahora si no sé cómo será el partido y cómo estará él. Supongo que estará. Pero depende de varias cosas. El partido lo afrontamos de la mejor manera. Es muy difícil vaticinar”.

También se animó a hablar respecto de las selecciones que cree destacan en el torneo: “Las selecciones que están mejor son de las que se están hablando ahora. Francia y Brasil. México hizo un gran partido ante Ecuador, Colombia está muy bien. No me quiero olvidar de Inglaterra, España. Van a pelear”.

Scaloni dijo que la selección “llega en un buen momento”, aunque advierte que en los mano a mano “el margen se achica” y que el rival que enfrentarán “no va a ser fácil” JUAN MABROMATA - AFP

Sobre el clima en Miami, consideró que el duelo podría haberse pautado para jugarse a la noche, como una manera de escapar al calor sofocante. “Mañana a las 18 de Miami habrá calor y humedad. Se podría haber jugado a la noche. Es espectáculo. Creo que podría haber sido mejor a la noche. La final de la Copa América contra Colombia se jugó a la noche. Si hace calor, el espectáculo no es el mismo. El partido se va a jugar como sea igual”.

Por último, al ser consultado por las quejas surgidas en las redes sociales por presuntos favorecimientos hacia la Argentina, Scaloni le restó importancia al tema: “No hay que mirar las redes sociales y ya está. Hoy cualquiera pone una cosa chica y se hace algo grande. No hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas en las que uno pone algo y se viraliza y está en todos lados”.

La actividad había comenzado a las 15.45 (hora de la Argentina). El primero en responder las preguntas de la prensa había sido De Paul. Al referirse a Cabo Verde, el volante sostuvo: “Es verdad que en el grupo que nos tocaba enfrentar había selecciones importantes que ya habían ganado mundiales. Cabo Verde hizo los méritos y por eso está donde está. Lo hemos estudiado. Ya vimos bastantes videos, tenemos una idea".

También relativizó el peso específico del mediocampo en el desarrollo de los partidos y remarcó la importancia de sostener una identidad de juego. “Es relativa la importancia. Cada selección tiene puntos altos y más bajos. El mediocampo no define los partidos, pero sí los puede direccionar para un lado y para el otro. Como base tenemos una manera de jugar. Intentamos no renunciar a esa idea. Siempre hay un lugar para adaptarse de acuerdo al juego de la selección que está enfrente. Nos adaptamos”, explicó.

La delegación argentina llegó el miércoles por la noche a Miami procedente de Kansas, donde realizó la preparación posterior al cierre de la fase de grupos Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Consultado sobre si la prensión es menor tras haber conseguido el título en Qatar 2022, De Paul aseguró que el plantel afronta este Mundial con la misma ilusión. “Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. De no suceder, la desilusión será igual. Y de suceder, la felicidad será igual de grande. Es verdad que ser campeón del mundo te hace llegar más curtido. Lo tomamos como se debe, con responsabilidad”.

Además, volvió a destacar la figura de Messi y el funcionamiento colectivo del equipo. “Siempre espero lo máximo de él. Para mí es el mejor de todos, de toda la historia. Es verdad que el fútbol no es un deporte que se juega solo. Hay que darle las herramientas para que él haga lo que sabe. Cuando eso sucede, su nivel es el más alto de todos. Más allá de lo individual, el equipo está muy bien también”.

Por último, volvió a referirse a los “Tiburones Azules” y anticipó el tipo de partido que espera este viernes: "Es una selección que sacó resultados interesantes, que nos sorprendió a todos. Defiende bien, tiene jugadores rápidos. Es una selección que espera en un bloque bajo. Vamos a tener que tener paciencia y estar muy atentos a cuando ellos salgan rápidos, y algunas otras cosas que no voy a decir”, cerró entre risas.

La delegación argentina llegó el miércoles por la noche a Miami procedente de Kansas, donde realizó la preparación posterior al cierre de la fase de grupos JUAN MABROMATA - AFP

La delegación argentina llegó el miércoles por la noche a Miami procedente de Kansas, donde realizó la preparación posterior al cierre de la fase de grupos. Tras la conferencia, el plantel llevará adelante el último entrenamiento antes del compromiso.El conjunto argentino atraviesa un presente distinto al que tenía en el inicio del Mundial. Después de llegar al torneo con varios futbolistas afectados por problemas físicos, el cuerpo técnico recuperó a prácticamente todo el plantel y cuenta con la mayoría de sus jugadores a disposición.

De cara al cruce con Cabo Verde, una de las incógnitas está en el lateral izquierdo, puesto que disputan Facundo Medina y Nicolás Tagliafico. La otra duda aparece en el ataque, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por un lugar junto a Lionel Messi y Thiago Almada.

En defensa, Cristian Romero dejó atrás la molestia en la rodilla derecha que lo dejó fuera del último partido y está en condiciones de regresar al equipo. En el mediocampo, en tanto, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan para integrar la formación titular.