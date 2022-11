Mundial 2022: Inglaterra debuta frente a Irán con desafíos abiertos a la FIFA y Qatar

escuchar

La selección de Inglaterra llega al Mundial en medio de una disyuntiva futbolística. Su seleccionado es el emergente de la liga de clubes que es considerada la más poderosa y atractiva del planeta, la centelleante y envidiada Premier League. Está sostenido en una generación de futbolistas que reúnen juventud, buenas condiciones técnicas, agilidad y despliegue. Mucha frescura y atrevimiento en Bellingham, Bukayo Saka, Foden y Rice. Todos ellos tienen de referente a Harry Kane, capitán y goleador, profesional intachable, un ejemplo de superación y constancia. Una guía, dentro y fuera del campo. Sin embargo, Inglaterra es mencionada por pocos como uno de los tres candidatos al título.

Paga el precio por la larga deuda de no ser campeón en un gran torneo. No termina de desarrollar un gen ganador, se le atraganta la gloria. Sigue agarrado a un título que tiene telarañas, el del Mundial que organizó en 1966, cuando no existía el VAR para detectar el “gol fantasma” en la final frente a Alemania. Estuvo muy cerca de liberar lastre en la Eurocopa que acogió a mediados del año pasado, pero la derrota por penales en la final ante Italia, en Wembley, expandió un desaliento que no se disipa.

Harry Kane, en la conferencia de prensa de este domingo

Si bien el entrenador Gareth Southgate tiene contrato hasta fines de 2024, tras el Mundial habrá balance para determinar cómo se sigue. El DT que tiene aire de ejecutivo con su chaleco abotonado es consciente de su situación: “No soy tan arrogante como para pensar que mi contrato me va a proteger”.

El desembarco de Inglaterra en Qatar no está precedido por los mayores estímulos. Acumula seis partidos sin triunfos, con derrotas ante Italia y dos frente a Hungría, una por un llamativo 4-0, y el descenso en la Nations League. La misión de enderezar el rumbo tendrá este lunes un primer capítulo, con el debut ante Irán, por el Grupo B, en el estadio Khalifa, a las 10 de la Argentina.

La conferencia de prensa que este domingo ofrecieron Southgate y Kane dejó material que excedió las consideraciones futbolísticas de rutina, como la confirmación del entrenador de que no contará con los lesionados James Maddison y Kyle Walker. “Fue una preparación complicada por muchas cuestiones, pero ahora nuestro país espera que nos centremos en preparar al equipo lo mejor posible”, expresó el director técnico de The Three Lions.

Kane y el gesto en contra del racismo en un partido de Tottenham por la Premier League Visionhaus - Getty Images Europe

Todavía no se sabe si Inglaterra le podrá plantar cara a las potencias futbolísticas del Mundial, pero sí se muestra dispuesta a desafiar los protocolos de la FIFA y de la organización qatarí. Southgate ratificó que sus jugadores, antes del comienzo del partido, harán el gesto de la rodilla en tierra, en contra de la discriminación racial. Y Kane se mostró dispuesto a llevar el brazalete de capitán denominado “One Love”, una insignia multicolor a favor de la diversidad e inclusión sexual. Toda una señal en un país donde la homosexualidad es perseguida y castigada como un delito.

“Hemos hablado de arrodillarnos, creemos que debemos hacerlo. Es lo que defendemos como equipo y lo hemos hecho durante un largo tiempo”, justificó Southgate. Los equipos de la Premier habían adoptado la postura de la rodilla en tierra como rechazo a la muerte de George Floyd por exceso policial en los Estados Unidos, en 2020.

“Entendemos que en la Premier League, los equipos decidieron hacerlo sólo para los grandes partidos. Nosotros sentimos que ésta es la ocasión más grande, un Mundial. Creemos que es una declaración fuerte que dará la vuelta al mundo, sobre todo como mensaje a los jóvenes, para mostrar que la inclusión es importante”, agregó Southgate.

El brazalete de capitán que Kane utilizará ante Irán y no está autorizado por la FIFA

El brazalete que portará Kane, en abierto apoyo a la comunidad LGTBQ+, puede abrir una disputa entre Inglaterra y la FIFA, que prohíbe cualquier tipo de mensajes políticos, sociales o de género. “Tenemos una regulación sobre los brazaletes y serán suministrados por la FIFA. Debemos encontrar temas con los que todos se puedan comprometer”, advirtió el sábado Gianni Infantino. Hasta ahora, además de Inglaterra, Alemania y Dinamarca son los otros dos seleccionados que adhieren al brazalete “One Love”. Según la agencia France Press, quien desistió fue Hugo Lloris, capitán de Francia.

De acuerdo con los reglamentos, Kane se expondría a recibir una tarjeta amarilla al comenzar el encuentro (los jugadores que acumulen dos amonestaciones recibirán una fecha de suspensión). “Sé que la FA (Asociación de Fútbol de Inglaterra) está hablando con la FIFA en este momento y estoy seguro de que a la hora del partido tendrán una decisión, pero nosotros dejamos claro que queremos llevarlo”, expresó el delantero de Tottenham, inmediatamente avalado por Southgate: “No hay nada más que pueda añadir a lo que dijo Harry. Sé que hay conversaciones en curso”.

Maguire y Kane, en la práctica de Inglaterra

En medio de estas posturas comprometidas que trascienden los límites de una cancha, en la conferencia de prensa se filtró una situación que ocupó a Irán y se hizo global: la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la policía de la moral de Irán por no llevar correctamente el hiyab. Hubo protestas masivas en Irán que derivaron en la detención de alrededor de 15.000 manifestantes.

El seleccionado de Irán, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, en septiembre se solidarizó con los reclamos por la joven Amini al cubrir los signos nacionales de la camiseta en un amistoso frente a Senegal. El tono social y de derechos humanos que tuvo la conferencia llevó a Southgate a tener que responder por ese tema: “No me siento lo suficientemente informado como para comentar lo que ocurre en Irán, tampoco me corresponde. Entiendo que los jugadores iraníes y el entrenador estén en una posición difícil, ellos tienen más información. Si su equipo nos pidiera apoyo de alguna manera, tendríamos que considerarlo, pero por el momento no sucedió”.

Las probables formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount y Phil Foden; Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount y Phil Foden; Harry Kane. Gareth Southgate. Irán: Amir Abedzadeh; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaani, Majid Hosseini y Ehsan Hajsafi; Saeid Ezatolahi; Ali Gholizadeh, Vahid Amiri, Saman Ghoddos y Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Taremi. DT: Carlos Queiroz.

Amir Abedzadeh; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaani, Majid Hosseini y Ehsan Hajsafi; Saeid Ezatolahi; Ali Gholizadeh, Vahid Amiri, Saman Ghoddos y Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Taremi. Carlos Queiroz. Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Raphael Claus (Brasil). Hora: 10.00.

10.00. TV: DirecTV y TyC Sports.

DirecTV y TyC Sports. Estadio: Khalifa, Doha.