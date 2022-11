Mundial 2022: Van Gaal, sorprendido en la conferencia de prensa por un periodista senegalés, al que terminó abrazando

escuchar

RAYÁN, Qatar (Reuters).- El seleccionador de Países Bajos, Louis Van Gaal, fue sometido el jueves a una dura prueba durante una rueda de prensa que lo dejó sorprendido. Para muchos entrenadores, dirigirse a cientos de periodistas es una de las obligaciones más difíciles de un Mundial, como lo fue para Van Gaal, que respondió a preguntas sobre todo tipo de temas, desde los derechos humanos hasta la táctica, antes del partido del viernes contra Ecuador.

Pero la que agarró desprevenido a Van Gaal fue la de Papa Mahmoud Gueye, un joven periodista de Senegal, cuya selección cayó 2-0 ante el equipo neerlandés en el debut, quien levantó la mano con seriedad, tomó el micrófono y le dijo al seleccionador neerlandés: “No tengo ninguna pregunta”. “Soy un joven periodista que acaba de empezar”, dijo Gueye. “No tengo ninguna pregunta para usted, sólo la oportunidad de decirle que soy un seguidor suyo desde la infancia, aunque nos haya propinado nuestra primera derrota (en este torneo)”. El comentario pareció tomar desprevenido al experimentado entrenador, que luego mostró una enorme sonrisa.

“Puedo abrazarte”, dijo Van Gaal. “Te daré un gran abrazo más tarde porque creo que es genial que hayas dicho esto, honestamente la gente no suele decirme estas cosas, voy a darte un gran abrazo”. Haciendo honor a su palabra, cuando concluyó la rueda de prensa Van Gaal bajó del podio y saludó al joven y lo abrazó mientras el defensa neerlandés Denzel Dumfries aplaudía y una multitud se reunía para tomar una foto del divertido momento. (Reporte de Steve Keating en Rayán.

El curioso momento entre Louis Van Gaal y un periodista de Senegal en Doha

Las reflexiones de Van Gaal antes de enfrentar a Ecuador

Contra Ecuador el viernes, será “más difícil” que contra Senegal (2-0), pronosticó el jueves el seleccionador neerlandés antes del partido, en el que el vencedor tiene grandes posibilidades de clasificarse a octavos de final del Mundial 2022. ”Ecuador es un adversario mejor organizado que Senegal, eso será más difícil. En la posesión de balón, tenemos que hacerlo mejor. No marcan muchos goles pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente fuerte”, comentó en la conferencia de prensa de la víspera del partido.

En términos similares se expreso el lateral Denzel Dumfries, que también compareció ante los periodistas. ”Ecuador tiene un equipo excelente. Lo vimos contra Qatar y en la clasificación. No tienen miedo a los duelos. Deberemos ser más precisos que contra Senegal”, dijo.Van Gaal no quiso despejar la duda de si Memphis Depay, que ante Senegal reapareció después de dos meses sin jugar por una lesión en un muslo, será titular el viernes.

Louis Van Gaal en una sesión de entrenamiento de Países Bajos ALBERTO PIZZOLI - AFP

”¿Depay titular? Si revelo quién estará sobre el terreno de juego de inicio, ellos sabrán demasiado. Yo no sé si (Enner) Valencia va a jugar o no y eso hace una gran diferencia. No solamente en términos de calidad pero también de sistema. Memphis jugó media hora (contra Senegal), la próxima etapa será cuarenta y cinco minutos. La lesión que tiene hace difícil de saber cuando puede volver. Le considero increíblemente importante, por eso actuamos así”, aseveró.

