Mundial 2026: Argelia, la selección africana que volverá a la cita máxima después de 12 años

La lista de equipos clasificados para el Mundial 2026 continúa sumando nombres. En esta oportunidad fue Argelia. Los Guerreros del Desierto golearon 3-0 a Somalia como visitante (pero en su país), en un duelo correspondiente a las eliminatorias africanas y de ese modo sellaron el pasaje para acudir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección comandada por el bosnio Vladimir Petković llegaba a este duelo como líder del grupo G, con la certeza de que con una victoria se aseguraba el boleto al Mundial. En el repleto estadio Miloud Hadefi de la ciudad de Orán, en Argelia, pero donde Somalia actuó como local, se lució el atacante de Wolfsburgo Mohamed El Amine Amoura, que convirtió dos tantos. La otra gran figura argelina fue su capitán Riyad Mahrez. El experimentado jugador de 34 años, que actualmente se desempeña en Al Ahly, de la liga de Arabia Saudita, marcó el tanto restante y asistió por duplicado.

Argelia goleó a Somalia y disputará su quinto mundial; regresará a la copa del mundo tras su participación en Brasil 2014 NurPhoto - NurPhoto

Con la victoria, Argelia llegó a 22 puntos y le sacó cuatro a Uganda, que también ganó su partido (1 a 0 a Botsuana, como visitante) y la última fecha deberá sumar tres puntos como local, justamente ante los argelinos, para clasificarse entre las cuatro selecciones que disputarán el repechaje. Esta última jornada se disputará el próximo martes 14 de octubre.

De este modo, Argelia jugará su quinta copa del mundo y regresará tras 12 años de ausencia. Sus otras participaciones fueron en España 1982, en México 1986, Sudáfrica 2010, certámenes en las que quedó afuera en la primera rueda, y en Brasil 2014, mundial en la que tuvo su mejor presentación cuando quedó afuera en octavos de final ante Alemania por 2-1, selección que posteriormente se consagró campeona.

Riyad Mahrez, capitán y figura de la selección de Argelia

La selección argelina, también conocida como Los Guerreros del Desierto, se suma así a Marruecos, Túnez y Egipto como los cuatro representantes africanos ya confirmados por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que cuenta con nueve plazas directas y una adicional para el repechaje internacional.

Las demás selecciones que luchan por meterse directamente en la Copa del Mundo son Senegal o Congo por el grupo B; Benín o Sudáfrica por el grupo C; Cabo Verde o Camerún en el D; Costa de Marfil o Gabón en la zona F, y Ghana o Madagascar en el grupo I.

Ya se conocen 20 de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial 2026. Túnez ha sido la más reciente en sumarse.