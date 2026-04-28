Luca Zidane sufrió una seria lesión y podría perderse el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial

Luca Zidane, uno de los cuatro hijos del astro francés Zinedine Zidane, es arquero de Granada (España) y de la selección de Argelia, el país de origen de su familia paterna. A poco más de 40 días para el comienzo de la Copa del Mundo, sufrió una severa lesión y podría perderse la acción en México, Canadá y Estados Unidos. Vale recordar que el país africano será el primer rival de la Argentina en el Grupo J, el 16 de junio, en Kansas City.

Luca Zidane nació en Francia, eligió la nacionalidad argelina y soñaba enfrentarse con Argentina en el Mundial, pero su presencia está en duda

El domingo, durante el partido entre Granada y Almería, por la segunda división de España, Zidane sufrió una “conmoción cerebral”, pero “también una fractura en su mandíbula y mentón”. El club de Andalucía comunicó: “El jugador, junto a los servicios médicos del club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”. Si se somete a una operación, Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría ser baja en la Copa del Mundo.

Su potencial ausencia complicaría la tarea del seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos arqueros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.

Luca Zidane, arquero de la selección de Argelia: podría perderse el Mundial MARCO BERTORELLO - AFP

El golpe de Zidane se produjo cuando restaban tres minutos para el final del partido, con Granada perdiendo 4-2 ante Almería. El arquero chocó con el brasileño de Almería, Thalys Henrique, en la disputa de la pelota después de un córner. El golpe fue tan fuerte que el guardavalla rojiblanco se quedó en el suelo, el partido se detuvo durante cuatro minutos y, con sangre en la boca, tuvo que ser reemplazado. “A Zidane le trasladaron al hospital por el golpe, ya que estaba mareado; permanecerá en observación y se le harán pruebas necesarias”, dijo después del partido el entrenador José Rojo Martín.

Nacido en la ciudad francesa de Aix-en-Provence el 13 de mayo de 1998, Luca se conectó con el fútbol desde chico y compartió muchas vivencias junto a Enzo, el mayor de los cuatro hijos de Zidane, quien comenzó su etapa formativa en Juventus, siguió por Real Madrid y se retiró en 2024 con la camiseta del Fuenlabrada de España. Luca, asimismo, comenzó su carrera en la Casa Blanca al debutar el 19 de mayo de 2018 contra Villarreal, en un encuentro que terminó 2-2. Las miradas sobre el guardameta estuvieron puestas por ser elegido por su propio padre, quien era el DT del club merengue por ese entonces.

El arquero Luca Zidane y su padre, el gran Zinedine Zidane

Sin poder asentarse bajo los tres palos del conjunto de Madrid y condicionado por la crítica de la prensa e hinchas que tenían las expectativas altas por la portación de apellido, Luca decidió emigrar, a préstamo, a Racing de Santander, Rayo Vallecano, Éibar, hasta recalar en Granada, donde, a los 27 años, es titular en la formación y una pieza clave en la selección de Argelia.

“Cuando juego soy Luca, no Zidane”, manifestó el arquero en su etapa como jugador del equipo merengue, para marcar un límite en cuanto a la crítica. Tiene la nacionalidad argelina por sus abuelos paternos, Smaïl y Malika, dos inmigrantes del país africano, de la zona de Kabilia, que llegaron a Francia en la década del 60′ y se establecieron en Marsella. La llegada a la selección africana se dio ante la imposibilidad de hacerlo en la mayor de Francia, donde las oportunidades eran escasas y el deseo de progresar estaba latente en otro continente.