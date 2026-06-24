Mundial 2026: cómo se definirán los ocho mejores terceros que avanzarán a los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 estrena un formato inédito con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. A diferencia de las ediciones anteriores, no solo avanzarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada zona, sino también los ocho mejores equipos que finalicen en el tercer lugar.

Una vez completada la fase de grupos, la FIFA configurará una clasificación entre las 12 selecciones que acaben terceras. Los ocho mejores registros obtendrán un boleto a la ronda de 32, mientras que los cuatro restantes quedarán eliminados.

Argentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Para establecer cuáles son los mejores terceros, la FIFA aplicará una serie de criterios:

Mayor cantidad de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos

en los partidos de la fase de grupos Mejor diferencia de gol en todos los encuentros de la fase de grupos.

en todos los encuentros de la fase de grupos. Mayor cantidad de goles convertidos en todos los partidos de la fase de grupos.

en todos los partidos de la fase de grupos. Mejor conducta deportiva , evaluada según las ta rjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y miembros del cuerpo técnico.

, evaluada según las ta recibidas por jugadores y miembros del cuerpo técnico. Mejor posición en el Ranking FIFA/Coca-Cola más recientemente publicado.

El posteo de la FIFA en X que explica como se determinan los ocho mejores terceros

Este sistema incrementa la importancia de cada gol, la conducta de los equipos en la cancha y detalles de los partidos durante la fase de grupos.

Una selección podría avanzar sin haber terminado entre las dos primeras de su zona. Además, una tarjeta amarilla o un gol recibido sobre el final de un partido podrían resultar decisivos en la lucha por un lugar en la ronda eliminatoria.

El rival más probable de Argentina

La Scaloneta se aseguró el primer puesto del Grupo J a falta de una fecha -el sábado, con Jordania, en Dallas- y ahora resta definir el adversario de la próxima rueda para el viernes 3 de julio, en Miami. Cuatro son los candidatos: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, todos integrantes del Grupo H. El segundo en la zona se medirá con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ya espía el posible itinerario de la Copa.

Tal como analizó LA NACION, en la evaluación de las posibilidades de quién será el oponente, las selecciones que cuando se realizó el sorteo asomaban con mayor cartel, ahora son las que menos chances tienen de cruzarse con la Argentina en los 16os. de final.

Los rivales más probables de Argentina

Disputadas dos fechas, Cabo Verde, que igualó con España (0-0) y Uruguay (2-2), es quien asoma al frente de las probabilidades tras las múltiples combinaciones de resultados; de confirmarse, sería un estreno en el historial. Segundo en expectativas es Arabia Saudita, que se impuso en el debut en Qatar 2022. España y Uruguay, en ese orden, cierran el pronóstico.