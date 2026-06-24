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Mundial 2026, en vivo: los cambios en la formación a la espera de Jordania y el cumpleaños 39 de Lionel Messi

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Argentina's Lionel Messi walks to training for the the World Cup soccer tournament Tuesday, June 23, 2026, in Kansas City, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel)
Argentina's Lionel Messi walks to training for the the World Cup soccer tournament Tuesday, June 23, 2026, in Kansas City, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel)Charlie Riedel - AP

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Ayyoub Bouaddi, el chico de 18 años que Marruecos le arrebató a Francia, sorprendió ante Brasil y se vislumbra como una de las figuras del Mundial 2026

Augusto Sanz
Augusto Sanz

Ayyoub Bouaddi no necesitó pedir permiso. A los 18 años, en su primer partido oficial mundialista, el mediocampista de Marruecos jugó como si llevara una década en la elite: tocó más pelotas que cualquier compañero, completó 60 de 66 pases, ganó nueve duelos y se adueñó de una zona del campo en la que Brasil tenía nombres de experiencia, recorrido y jerarquía. Lo que hasta hace unos días era una promesa seguida por los especialistas se convirtió, de golpe, en una de las primeras grandes apariciones de la Copa del Mundo. Y con una historia que lo vuelve un cerebro también fuera del campo.

Nacido en Senlis, al norte de París, y formado en Francia, Bouaddi eligió representar a Marruecos, el país de origen de sus padres, después de haber recorrido las selecciones juveniles francesas hasta la sub 21, donde sumó 27 presencias con Les Bleus. Esa decisión, confirmada antes del Mundial, tomó otra dimensión después del 1-1 ante Brasil. No solo por el partido que jugó, sino por lo que provocó del otro lado: en Francia ya se habla de una oportunidad perdida.

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¿Messidependiente? La selección, entre el brillante presente de su capitán y la búsqueda de una mejor versión colectiva

Leandro Contento
Leandro Contento

KANSAS CITY (Enviado especial).- El inicio de Mundial de Lionel Messi dejó para Argentina mucho más que seis puntos. Confirmó su vigencia, su estado físico, su capacidad para decidir partidos y una voracidad goleadora que, incluso en la máxima exigencia de la Copa del Mundo, supera los números que traía en el cierre de la temporada de la MLS. Messi, a un día de cumplir 39 años, sigue siendo el futbolista más desequilibrante de la selección campeona del mundo. Y ahí aparece una paradoja difícil de ignorar: mientras el capitán atraviesa el mejor inicio mundialista de su carrera, Argentina volvió a depender demasiado de él.

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Marcos Marini Rivera
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Colombia se quedó con una victoria ajustada en un encuentro que dominó casi de principio a fin, pero que terminó sufriendo más de lo esperado en el cierre. El equipo de Néstor Lorenzo fue ampliamente superior en posesión y situaciones, aunque la diferencia en el marcador se mantuvo mínima hasta el final.

El conjunto cafetero festejó en Guadalajara
El conjunto cafetero festejó en Guadalajara ULISES RUIZ - AFP

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Leandro Contento
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KANSAS CITY (Enviado especial).- La promesa, la estrella, el capitán, el salvador, el campeón, la leyenda. Lionel Messi fue todo eso y mucho más a lo largo de sus seis Mundiales. Fue, también, distintas versiones de sí mismo. El hijo que viajaba acompañado por sus padres, el joven que escuchaba a los referentes, el líder que cargó con todas las responsabilidades y el veterano que aprendió a compartirlas. Lo que nunca dejó de ser fue el futbolista alrededor del cual giró la historia reciente de la selección. El que convirtió en realidad el sueño de generaciones. El que siempre cumple con la camiseta argentina.

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En 2006 hubo festejo triple: Messi, el cocinero Diego Iacovone y Juan Román RiquelmeArchivo

Lionel Scaloni perfila un equipo con varios cambios para enfrentar a Jordania tras asegurar la clasificación

Leandro Contento
Leandro Contento

KANSAS CITY (Enviado especial).- La selección argentina volvió a entrenarse este martes en Kansas City, después del triunfo por 2-0 ante Austria, con doblete de Lionel Messi, que le aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo J, con la victoria de Argelia por la madrugada. Mientras los futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos realizaron tareas regenerativas, Lionel Scaloni empezó a perfila run equipo alternativo para el encuentro del sábado frente a Jordania por la última fecha de la fase de grupos, con el objetivo de administrar cargas y brindarles rodaje a quienes hasta aquí tuvieron menor participación en el certamen.

Los jugadores argentinos durante un receso del entrenamiento
Los jugadores argentinos durante un receso del entrenamientoJUAN MABROMATA - AFP

La práctica tuvo una dinámica diferenciada. Los jugadores que no participaron del encuentro anterior realizaron una sesión de fútbol, mientras que el resto del plantel caminó alrededor del campo y efectuó ejercicios de recuperación. La delegación volverá a entrenarse este miércoles por la tarde, ya con la mirada puesta en el último compromiso de la fase de grupos.

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