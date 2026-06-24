Mundial 2026, en vivo: los cambios en la formación a la espera de Jordania y el cumpleaños 39 de Lionel Messi

Ayyoub Bouaddi no necesitó pedir permiso. A los 18 años, en su primer partido oficial mundialista, el mediocampista de Marruecos jugó como si llevara una década en la elite: tocó más pelotas que cualquier compañero, completó 60 de 66 pases, ganó nueve duelos y se adueñó de una zona del campo en la que Brasil tenía nombres de experiencia, recorrido y jerarquía. Lo que hasta hace unos días era una promesa seguida por los especialistas se convirtió, de golpe, en una de las primeras grandes apariciones de la Copa del Mundo. Y con una historia que lo vuelve un cerebro también fuera del campo.

Nacido en Senlis, al norte de París, y formado en Francia, Bouaddi eligió representar a Marruecos, el país de origen de sus padres, después de haber recorrido las selecciones juveniles francesas hasta la sub 21, donde sumó 27 presencias con Les Bleus. Esa decisión, confirmada antes del Mundial, tomó otra dimensión después del 1-1 ante Brasil. No solo por el partido que jugó, sino por lo que provocó del otro lado: en Francia ya se habla de una oportunidad perdida.