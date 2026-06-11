Un escándalo se vivió en las últimas horas previo al comienzo del Mundial 2026 en la concentración de la selección de Corea del Sur cuando periodistas de medios de ese país insultaron al capitán y figura del combinado, Son Heung-Min. Los cronistas se olvidaron de que tenían los micrófonos abiertos y sus agravios, en medio de una conversación privada, quedaron expuestos.

Se les oyó burlándose de su estilo de carrera e incluso hablaron sobre el servicio militar. “¿Por qué corre el capitán como si fuera un líder de pelotón? ¿Acaso cree que está en el Ejército?”, tradujeron los medios que tomaron el momento de las críticas.

Escándalo con periodistas en un entrenamiento de la selección de Corea del Sur

“¡Ni siquiera completó su servicio militar! ¡Estos bastardos no saben nada del Ejército!”, siguieron los periodistas en ese diálogo que creían privado, pero que se diseminó rápidamente en las redes sociales.

Son Heung-Min, de 33 años, recibió una exención especial para cumplir su participación en el servicio militar obligatorio después de obtener la medalla de oro con la selección nacional en los Juegos Asiáticos de 2018. Gracias a ese logro, la legislación de su país le otorgó un beneficio especial y solo debió cumplir con un entrenamiento básico de tres semanas en 2020.

Mundial 2026: escándalo con periodistas en un entrenamiento de la selección de Corea del Sur. Matias Delacroix - AP

La escena con los periodistas se volvió viral en las redes casi de manera inmediata. Según la prensa local, el encargado de la comunicación de la delegación surcoreana reunió a los periodistas y les llamó la atención por lo ocurrido durante el entrenamiento.

El debut de Corea del Sur en el Mundial está programado para este jueves 11 de junio frente a la República Checa, en el segundo partido del grupo A, a las 23 hora argentina. El encuentro se disputará en el estadio Guadalajara, marcando el cierre de la jornada inaugural tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica.