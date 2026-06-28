Mundial 2026: Gustavo Alfaro le contestó a Chilavert en la previa de Paraguay vs. Alemania

“Yo confío mucho en lo que somos como grupo, como equipo, en las respuestas que siempre me dieron los muchachos desde la adversidad. Mañana, vamos a tratar de ser competitivos y estar a la altura”, dijo Gustavo Alfaro en la previa del partido que Paraguay jugará con Alemania este lunes por los 16avos de final de la Copa del Mundo. El ganador de esta llave se enfrentará en octavos de final al vencedor del choque entre Francia y Suecia. “Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil” y “una alegría muy grande” de jugar esta instancia, dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

El potencial de la selección dirigida por Julian Nagelsmann no impedirá que la Albirroja pueda “competir” con la “humildad y sencillez” que siempre mostraron sus dirigidos: “Intentaremos “estar a la altura del desafío confiando en lo que somos”, aseveró el técnico, que clasificó a Paraguay al Mundial y condujo al equipo a superar la etapa de grupos pese a caer 4-1 en el debut ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, además de ganar 1-0 a Turquía y empatar frente a Australia (0-0).

No le teme al partido con Alemania: “Es bueno que Paraguay pueda pasar por estos escenarios, sin dudas tenemos más mérito enfrentar a estos equipos en estas instancias que en la fase de grupos, porque es un tributo a lo que conseguimos antes para llegar acá”.

Gustavo Alfaro, en la previa del partido de Paraguay contra Alemania Eugene Hoshiko - AP

Incluso aclaró algunas declaraciones posteriores a la igualdad con Australia que generaron polémica, tras hacer una comparación económica entre los valores de los pases de los jugadores de Turquía y de la Albirroja. “A mi me cuestionaban que el otro día dije que dos jugadores de Turquía valían más, pero yo le dije eso a los jugadores. Que Arda Güler valía más que todo el plantel nuestro lo dije, claro, es verdad. Pero eso no era para menospreciar a nadie. No era para menospreciarlos, nosotros vamos a demostrar que por más que dos jugadores valgan más que nosotros, vamos a superarlos” expresó el DT. Y agregó al respecto: “Lo que vale es cuando uno tiene el corazón puesto al beneficio o al servicio del equipo. Esas cosas para mí generan desafío. Yo les decía y les digo a todos, si hay algo que le admiro es la mentalidad que han incorporado para no solamente clasificarnos a la Copa, sino que vinieron a competir”.

Con respecto al futuro de Paraguay en el Mundial, sostuvo: “Más allá de que nos toque pasar o que nos toque quedar al margen, esto continúa, Paraguay ya está clasificado para el próximo Mundial y enfrentar a Alemania será un lindo aprendizaje. Alemania es uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo, es un desafío muy lindo, algo que nos va a dejar mucho aprendizaje. Para que nos eliminen, vamos a luchar a más no poder”.

“Si nosotros queremos un Paraguay grande, debemos construir, desde la grandeza. Messi es grande, no por su talento, por la humildad, porque cuando más grande eres, más humildad debes tener".



🗣 Gustavo Alfaro, técnico Paraguay



📹 Alberto Ávalos pic.twitter.com/KZzzHz0Gv7 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 28, 2026

Paraguay será sede de un partido de la Copa del Mundo en 2030 al igual que la Argentina y Uruguay, como parte de las conmemoraciones de la FIFA por los 100 años de los Mundiales.

Uno de los momentos de la conferencia de prensa con mayor tensión fue cuando le consultaron a Alfaro por las críticas de José Luis Chilavert, un referente del fútbol paraguayo. El exarquero había dicho luego de la caída con Estados Unidos: “Menciona a Sócrates y Platón, pero ellos no jugaron al fútbol. La culpa es de Alfaro. Lo único que sabe es hablar bien. Tenés que planificar bien el sistema táctico, eso tiene que hacer. Uno tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival cuando empieza el partido. Si Estados Unidos te juega con pelotazos a las espaldas de los volantes de Paraguay, era muy sencillo: adelantar las líneas, el volante tenía que cerrar la salida y los defensores, salir más. A Pulisic, por ejemplo, le dejaban recibir la pelota y nadie presionaba. Es un error del técnico, y a los jugadores les falta comunicación”.

Este domingo, Alfaro le respondió: “A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiera llamado y venga a hablar con Orlando (Gill), el arquero. Pero ¿sabés qué? Vení. Él tiene abiertas las puertas de la selección, como hizo Roque Santa Cruz la otra vuelta... Vino a hablar con los delanteros, a merendar con nosotros. Como hizo Haedo Valdés, Jonatan Santana. Cuando los vi, les pedí permiso para estar en la selección, porque es su casa. Me hubiese gustado que haga eso".

"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LlxHyViek6 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026

Y agregó: “Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío. Obviamente que dijo una barbaridad del fútbol paraguayo. Yo voy a agarrar el control de la selección del fútbol de Paraguay. Soy el técnico de la selección de Paraguay. Hoy soy, péguenme a mí. Pero no hay problema en ese aspecto, ¿qué digo con esto? Que si nosotros queremos un Paraguay grande, tenemos que construir a que Paraguay sea grande”.

Sobre su posible continuidad al frente del equipo tras el Mundial, el entrenador argentino -conocido por su verborragia- consideró que la clave es saber si el país está dispuesto a vivir un proceso de selecciones. Pero su principal enfoque estuvo en la actuación de Paraguay en este Mundial, y en el concepto anterior: “Si nosotros queremos un Paraguay grande, debemos construir, desde la grandeza. ¿Por qué es grande Messi? Messi es grande, no por su talento, por la humildad, porque cuando uno más grande es, más humildad tiene que tener. Cuanto más grande es su carrera, en la misma proporción tiene que crecer su humildad. Esos son los grandes en serio. Entonces a mí me gustaría que esta realidad de Paraguay no la destruyamos entre nosotros. ¿Y si mañana quedamos eliminados, ¿¡cuál es el problema?! Vamos a seguir poniéndole el pecho. ¿O me van a decir ustedes que Paraguay no se levanta?”.