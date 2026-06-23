Mundial 2026: la curiosa celebración de Noruega tras asegurarse el pase de ronda ante Senegal

La selección de Noruega consiguió este martes la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3 a 2 a Senegal en Nueva Jersey. Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

El plantel noruego se sentó sobre el campo de juego, con Erling Haaland a la cabeza de la formación y frente a los hinchas noruegos ubicados en las tribunas. Delante de ellos apareció el capitán Martin Ødegaard, encargado de conducir la celebración.

La selección de Noruega realizó una celebración tradicional tras su victoria frente a Senegal

Con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del festejo. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de sus compañeros que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Tras una breve pausa, Ødegaard convocó a los hinchas para que se sumaran a la secuencia desde las tribunas.

Cuando el capitán retomó el ritmo, jugadores y aficionados respondieron al unísono. La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general, con los futbolistas de pie y el público acompañando desde las gradas.

Tras su segundo partido en el Mundial 2026, Noruega ya consiguió su pase a 16avos (AP Foto/Mark Stockwell) Mark Stockwell - FR171920 AP

La ceremonia es conocida como Remada Vikinga. Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones. En los partidos de esta selección, los hinchas suelen realizar esta misma coreografía para alentar a sus futbolistas.

En esta oportunidad, la celebración se dio luego de que el conjunto dirigido por Ståle Solbakken venciera a Senegal. La victoria le aseguró la clasificación a los 16avos de final. El triunfo por la segunda fecha del Grupo I tuvo nuevamente a Haaland como protagonista. El delantero hizo dos goles y alcanzó los cuatro tantos en apenas dos partidos disputados en la Copa del Mundo.

Erling Haaland festeja un gol por la selección de Noruega en el duelo del Mundial ante Senegal, disputado el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

Noruega abrió el marcador a través de Marcus Pedersen y luego amplió la diferencia con los tantos de su goleador. Senegal logró mantenerse en partido gracias a un doblete de Ismaïla Sarr. A partir de entonces, presionó hasta los minutos finales pero no consiguió evitar la derrota.

Con este resultado Noruega alcanzó los seis puntos y aseguró su lugar en la próxima ronda junto con Francia, que horas antes derrotó a Irak. Ambos seleccionados lideran el Grupo I. Sin embargo, las posiciones finales de la zona se definirán en la última fecha.

En ese marco, la imagen de Ødegaard marcando el ritmo con el tambor mientras jugadores e hinchas imitaban el movimiento de los antiguos remeros se convirtió en una de las escenas más comentadas del día en el Mundial 2026.