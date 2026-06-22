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Noruega vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo I se disputará a las 21 horas en el New York New Jersey Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este lunes 22 de junio
Las selecciones se enfrentarán este lunes 22 de junio

Posible formación de Noruega

Erling Haaland convirtió dos goles en su debut mundialista frente a Irak; sería titular este lunes ante Senegal
Erling Haaland convirtió dos goles en su debut mundialista frente a Irak; sería titular este lunes ante SenegalCharles Krupa - AP
  • Noruega: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem o Leo Östigard, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

La previa de Noruega vs. Senegal

Los vikingos rojos iniciaron su participación en esta Copa del Mundo con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Irak con un doblete de Erling Halland y sendas anotaciones de Leo Skiri Ostigard y Aymen Hussein en contra (el propio Hussein había empatado transitoriamente para los asiáticos). Los Leones de la Teranga, por su parte, quieren sumar sus primeros puntos tras perder por 3 a 1 con Francia por un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).

Noruega goleó a Irak en el debut y se ilusiona con hacer un buen Mundial de la mano de sus figuras
Noruega goleó a Irak en el debut y se ilusiona con hacer un buen Mundial de la mano de sus figurasBUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hora, TV y dónde ver online Noruega vs. Senegal

El partido entre Noruega y Senegal podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 21 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Noruega y Senegal.

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