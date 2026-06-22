Noruega vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo I se disputará a las 21 horas en el New York New Jersey Stadium; todos los detalles del encuentro
Posible formación de Noruega
- Noruega: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem o Leo Östigard, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.
La previa de Noruega vs. Senegal
Los vikingos rojos iniciaron su participación en esta Copa del Mundo con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Irak con un doblete de Erling Halland y sendas anotaciones de Leo Skiri Ostigard y Aymen Hussein en contra (el propio Hussein había empatado transitoriamente para los asiáticos). Los Leones de la Teranga, por su parte, quieren sumar sus primeros puntos tras perder por 3 a 1 con Francia por un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).
Hora, TV y dónde ver online Noruega vs. Senegal
El partido entre Noruega y Senegal podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 21 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Noruega y Senegal.
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