Noruega vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Los vikingos rojos iniciaron su participación en esta Copa del Mundo con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Irak con un doblete de Erling Halland y sendas anotaciones de Leo Skiri Ostigard y Aymen Hussein en contra (el propio Hussein había empatado transitoriamente para los asiáticos). Los Leones de la Teranga, por su parte, quieren sumar sus primeros puntos tras perder por 3 a 1 con Francia por un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).

Noruega goleó a Irak en el debut y se ilusiona con hacer un buen Mundial de la mano de sus figuras BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA