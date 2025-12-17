Mundial 2026: la FIFA anunció los premios económicos con una cifra récord de 727 millones de dólares

A poco menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026, la FIFA dio un anuncio que marca un antes y un después en la economía del fútbol internacional. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá 727 millones de dólares en premios, el monto más alto jamás asignado a una Copa del Mundo y un 50% superior al de Qatar 2022.

La resolución fue aprobada durante la reunión del Consejo de la FIFA en Doha, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental, y consolida el impacto económico de un Mundial que ya será inédito por su formato: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones.

Del total anunciado, 655 millones de dólares estarán destinados exclusivamente a premios deportivos, mientras que el resto corresponde a asignaciones logísticas y fondos complementarios. El reparto establece que el campeón del mundo recibirá 50 millones de dólares, superando ampliamente los 42 millones que embolsó la Argentina en Qatar 2022. El subcampeón cobrará 33 millones, el tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones.

Argentina recibió 43 millones de dólares por ganar el Mundial 2022

El escalón siguiente también presenta cifras inéditas. Las selecciones que finalicen entre el quinto y el octavo lugar recibirán 19 millones de dólares, mientras que aquellas ubicadas entre el noveno y el decimosexto puesto percibirán 15 millones. Los equipos que terminen entre el 17° y el 32° lugar cobrarán 11 millones, y quienes ocupen del 33° al 48° puesto recibirán 9 millones de dólares.

Además, la FIFA confirmó que cada selección clasificada contará con un aporte adicional de 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación, logística y concentración previa al torneo. De esta manera, todas las federaciones tienen garantizado un ingreso mínimo de 10,5 millones, incluso si quedan eliminadas en la primera fase.

“El Mundial 2026 también será revolucionario desde el punto de vista financiero para el fútbol global”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar la medida. El dirigente subrayó que el crecimiento de los premios responde a la expansión del torneo, al aumento de los ingresos por derechos televisivos, a la demanda récord de entradas y al fuerte atractivo comercial del mercado norteamericano.

Infantino, junto a la copa del mundo

El Consejo de la FIFA también avanzó en otras iniciativas estratégicas, como la creación de torneos internacionales Sub-15 para varones y mujeres a partir de 2026, y la aprobación de un fondo especial de ayuda para regiones afectadas por conflictos, con el objetivo de redistribuir parte de los ingresos mundialistas.

Sin embargo, el anuncio de los premios eclipsó el resto de las decisiones. Nunca antes disputar una Copa del Mundo había significado una recompensa económica tan grande para las selecciones.

El detalle del reparto de premios según la clasificación final: