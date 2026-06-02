Mundial 2026, en vivo: toda la intimidad de la concentración argentina y la puesta a punto para el debut
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección nacional, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
El primer entrenamiento de la Selección
El conjunto comandado por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica en territorio estadounidense.
A DESCANSAR: el plantel de la Selección Argentina regresó al hotel luego del entrenamiento.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2026
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Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo
Argentina ya está en Estados Unidos para ir en busca del bicampeonato del mundo. El domingo por la mañana arribó la mayor parte del plantel y, horas más tarde, se sumó Lionel Messi, el capitán, que afrontará su sexto Mundial. De esa manera, quedaron reunidos los 26 futbolistas de la lista definitiva, además de los seis convocados extra que acompañarán al grupo durante los amistosos y permanecerán hasta las horas previas al debut, por si surge la necesidad de reemplazar a algún jugador lesionado. Con ellos, el cuerpo técnico, los dirigentes y el resto de la delegación, el hotel Origin de Kansas City ya empezó a vestirse de celeste y blanco.
En ese contexto, varias cuestiones remiten a la concentración de Qatar. El grupo mantiene intactas muchas de sus cábalas y costumbres, por lo que hay detalles que se repiten. Entre ellos aparecen el ploteo de distintos sectores del hotel, las frases motivacionales, los colores argentinos en cada rincón y también un aspecto que no pasó inadvertido: el número de habitación de Lionel Messi.
El estadio Azteca cumple 60 años: un símbolo de poder donde brillaron Pelé y Maradona, que inaugurará el tercer Mundial de su historia
El nombre de Antonio Vázquez Torres no figura entre los más célebres del fútbol mexicano, y tal vez sea injusto que así sea. Natural de León, estado de Guanajuato, en 1966 decidió participar en un concurso convocado por el Servicio Postal del país de los mariachis. Se trataba de bautizar a un nuevo estadio de fútbol, pero no a cualquier estadio. Aquel era uno gigantesco, pensado para albergar a más de 100.000 personas, y aunque en ese momento nadie lo podría saber, uno al cual el destino le reservaría la gloria de ser único por más de un motivo.
Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo
“Vamos a limpiar el juego de toda esta suciedad”, prometió Pierluigi Collina, jefe máximo de los árbitros de FIFA. Se refería a las tretas de los futbolistas para perder tiempo durante los partidos. El italiano presentó los cambios en el protocolo del VAR con miras al próximo Mundial en una videoconferencia con medios del mundo a la que asistió LA NACION. Además, explicó la tarjeta roja “por confrontación” y adelantó que los referís “están listos” para tomar medidas disciplinarias contra los jugadores que hagan lo dicho: perder tiempo, demorar las reanudaciones.
Los fiscales generales James y Davenport citaron a la FIFA por la venta de entradas para El Mundial 2026
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, citaron hoy a la FIFA como parte de una investigación sobre sus prácticas de venta de entradas para el próximo Mundial. Informes recientes de prensa indican que los aficionados podrían haber sido engañados sobre la ubicación de los asientos que compraban, y que las declaraciones públicas y la información sobre las entradas de la FIFA podrían haber contribuido al aumento desorbitado de los precios. Las fiscales generales enviaron en los últimos días citaciones a la FIFA solicitando información sobre sus prácticas de venta de entradas. En concreto, solicitan detalles sobre las prácticas de expendio de entradas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final el 19 de julio de 2026.
Lionel Messi se entrenó con la selección argentina por primera vez en Kansas y planifica los pasos hasta el Mundial
Por primera vez desde su llegada a Kansas City el domingo por la noche, Lionel Messi apareció vestido con la ropa de la selección y encabezó la salida del plantel desde el hotel Origin rumbo al entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center, el predio de Sporting Kansas City donde la Argentina trabajará durante la previa del Mundial y toda la fase de grupos. De buen semblante, con un pequeño neceser bajo el brazo izquierdo y caminando sin señales de dolor, el capitán levantó el pulgar derecho en un gesto que funcionó como saludo, pero también como un mensaje tranquilizador: la contractura en el isquiotibial izquierdo que encendió las alarmas en la antesala del torneo todavía persiste, aunque por ahora no parece comprometer su presencia en el debut frente a Argelia, más allá de lo que ocurra en los amistosos.
HOLA, CAPITÁN 😍— TyC Sports (@TyCSports) June 1, 2026
Argentina partió rumbo a su primer entrenamiento con plantel completo. pic.twitter.com/G1YkZ8laGM
Messi, que fue reemplazado en el segundo tiempo de su último partido con Inter Miami, el 24 de mayo, y que incluso debió realizarse estudios pese a que inicialmente se habló de una simple fatiga muscular, comenzó la recuperación directamente en Estados Unidos y se sumó a los entrenamientos en Kansas City sin pasar por Ezeiza. Este lunes por la tarde, ya entrada la noche en la Argentina, el plantel completó la primera práctica con los 26 convocados, bajo una temperatura cercana a los 32° y luego de una fuerte tormenta matutina. Aunque el ensayo fue cerrado para la prensa, trascendió que el rosarino realizó movimientos livianos, evitando exigirse de más y enfocándose especialmente en llegar en plenitud al estreno frente a Argelia.
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