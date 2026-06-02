Mundial 2026, en vivo: toda la intimidad de la concentración argentina y la puesta a punto para el debut

Argentina ya está en Estados Unidos para ir en busca del bicampeonato del mundo. El domingo por la mañana arribó la mayor parte del plantel y, horas más tarde, se sumó Lionel Messi, el capitán, que afrontará su sexto Mundial. De esa manera, quedaron reunidos los 26 futbolistas de la lista definitiva, además de los seis convocados extra que acompañarán al grupo durante los amistosos y permanecerán hasta las horas previas al debut, por si surge la necesidad de reemplazar a algún jugador lesionado. Con ellos, el cuerpo técnico, los dirigentes y el resto de la delegación, el hotel Origin de Kansas City ya empezó a vestirse de celeste y blanco.

Un pasillo del búnker argentino con imágenes de los jugadores de la Selección Prensa AFA

En ese contexto, varias cuestiones remiten a la concentración de Qatar. El grupo mantiene intactas muchas de sus cábalas y costumbres, por lo que hay detalles que se repiten. Entre ellos aparecen el ploteo de distintos sectores del hotel, las frases motivacionales, los colores argentinos en cada rincón y también un aspecto que no pasó inadvertido: el número de habitación de Lionel Messi.