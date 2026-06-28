Mundial 2026: la reacción de los medios internacionales al triunfo de Argentina y el gol de Messi

El triunfo de la selección argentina en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 3 a 1 frente a Jordania y, en particular, el tercer gol, ejecutado de tiro libre por Lionel Messi a los 35 minutos del segundo tiempo, generaron una amplia repercusión en los medios internacionales. Desde Estados Unidos hasta Europa, todos destacaron el buen estado físico del capitán, que anotó su tanto número 19 en mundiales.

Los medios especializados de España fueron algunos de los primeros en replicar la brillante jugada del 10 de la selección. Marca escribió "Messi brilla con otro gol” y resaltó el juego de la “Argentina B”, con mayoría de jugadores suplentes. “Llegó en el 80′, 20 minutos después de salir al campo para ‘estirar las piernas’ un rato. Agarró la pelota en un tiro libre... E hizo el sexto gol de su Mundial y el 19 en la historia de sus seis Mundiales. Magistral“, definió el diario.

As, por otro lado, publicó el video del gol y consideró que el futbolista del Inter Miami “es de otro mundo”. “El golazo de falta de Messi para agrandar aún más su leyenda“, recalcaron.

La nota del Corriere dello Sport Captura

El medio italiano Corriere dello Sport, parte del diario Corriere della Sera, eligió destacar no sólo a Messi sino también al desempeño de la Selección en la fase de grupos y al gol de penal de Lautaro Martínez, el primero que “el Toro” anotó en el Mundial.

"Messi hace historia, Lautaro Martínez anota de penalti: Argentina consigue un triplete contra Jordania", tituló. La publicación le dedicó elogios a Messi y consideró que “volvió a brillar” en el partido de este sábado por la noche.

“Entró en el minuto 60 en reemplazo de Lautaro Martínez y completó el tercer gol en el minuto 80, sellando la victoria con un golazo de tiro libre”, dijo. Al igual que los anteriores, resaltó también la racha de récords que Messi alcanzó en los últimos encuentros, entre los que se encuentra meter goles en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, la racha más larga de la historia.

La publicación de The Athletic Captura

The Athletic, el sitio especializado en deporte de The New York Times, sigue en forma detallada el desempeño de Messi desde el comienzo de la Copa del Mundo y esta no fue la excepción. A través de una publicación que actualizaron minuto a minuto con todo lo que pasaba en el partido, destacaron el gol de tiro libre y también volvieron a enumerar los récords del argentino.

"Lionel Messi regresa a Miami, esta vez con Argentina, que se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final el viernes, en el Hard Rock Stadium", expresó en alusión al próximo partido que jugará la selección dirigida por Lionel Scaloni.

En la misma línea, Fox Sports publicó una serie de fotografías de Messi en el campo de juego junto a sus compañeros y usando la camiseta alternativa. "Más magia de Messi“, titularon y se sumaron así a los elogios que recibió el rosarino desde todas partes del mundo tras el encuentro en el Dallas Stadium.

La publicación de la BBC Captura

Finalmente, la sección de deporte de la BBC definió a Messi como “maestro”: “Volvió a marcar y, en el proceso, batió otro récord”.

“Lionel Messi salió del banco para marcar su sexto gol en el Mundial de 2026, dando la victoria a Argentina por 3-1 sobre Jordania en Dallas, y convirtiéndose en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo”, escribieron.

Entre elogios y palabras de cariño, todos los medios coincidieron en destacar el logro de conseguir 19 goles en mundiales y pasar a ser el primer futbolista en tener un gol en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo. La serie comenzó en el encuentro de octavos de final de Qatar 2022, contra Australia, y continuó frente a Países Bajos, Croacia, Francia (todos en 2022) y Argelia, Austria y Jordania (estos últimos, en 2026).