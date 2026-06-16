Mundial 2026: los errores en los nombres de los jugadores argentinos en un video de FIFA que se hizo viral

A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un video oficial difundido por la FIFA se volvió viral en redes sociales por errores en los nombres de algunos futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El material fue grabado durante el Media Day realizado el 12 de junio, una jornada organizada por el organismo que preside Gianni Infantino en la que los jugadores participan de producciones fotográficas y audiovisuales destinadas a la cobertura oficial del torneo. Entre los contenidos registrados hubo un video en el que los jugadores sostienen carteles con sus nombres y apellidos mientras explican cómo se pronuncian correctamente.

Los errores en los nombres de los jugadores argentinos en un video de FIFA que se hizo viral

Este tipo de piezas se convirtió en una de las tradiciones y se realizó con diversas selecciones. Sin embargo, en el caso de Argentina, varios usuarios detectaron errores de escritura en algunos de los carteles utilizados durante la grabación. Uno de los casos más comentados fue el de Nicolás Tagliafico, quien apareció identificado como “Nicholas Tagliafico”. También llamó la atención que Leandro Paredes fuera presentado como “Leonardo Paredes”, mientras que Exequiel Palacios figuró con el apellido escrito como “Pacacios”.

Las equivocaciones, aunque menores, quedaron registradas en las imágenes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los hinchas compartieron capturas y comentarios sobre los fallos.

Noticia en desarrollo.