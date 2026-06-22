Mundial 2026: Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales. El capitán de la selección marcó ante Austria y alcanzó los 17 tantos, cifra que lo convierte en el máximo goleador de la historia del torneo.

La conquista llegó después de un momento de frustración para el rosarino, que previamente había fallado un penal. La revancha no tardó en llegar. Facundo Medina desbordó por la izquierda y envió un pase atrás, una jugada que recordó a las tantas conexiones entre Messi y Jordi Alba. Thiago Almada dejó pasar la pelota y el número 10 apareció en su zona favorita: definió de primera, de zurda y al primer palo para abrir el el 1-0 parcial.

Con ese gol, Messi superó todos los registros anteriores y quedó en soledad en la cima de la tabla histórica de anotadores mundialistas. A sus 39 años, continúa ampliando una marca que comenzó hace dos décadas.

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales Jessica Tobias - FR172197 AP

Su estreno goleador en la Copa del Mundo se produjo en 2006, durante el triunfo 6-0 de la Argentina sobre Serbia y Montenegro en Alemania. Aquel día ingresó desde el banco de suplentes y marcó uno de los tantos de la goleada -junto a Maxi Rodríguez, Esteban Cambiasso, Hernán Crespo y Carlos Tevez-. Desde entonces, construyó un recorrido único que lo llevó a transformarse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Sus 17 goles están distribuidos en seis ediciones: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y cuatro en el Mundial 2026 que disputan EE.UU., México y Canadá.

El principal perseguidor de Messi es Kylian Mbappé. El atacante francés suma 14 goles mundialistas y, con apenas 27 años, todavía tiene margen para disputar al menos dos Copas del Mundo más.

Messi superó todos los registros anteriores y quedó en soledad en la cima de la tabla histórica de anotadores mundialistas CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi es además el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo (28) y podría establecer una nueva marca de triunfos —junto a Klose suman 17 cada uno—si Argentina vence a Austria.

Con su única anotación -por el momento- frente al conjunto que dirige Ralf Rangnick, el actual atacante de Inter Miami amplió a 121 goles su marca como máximo artillero de la selección argentina en 201 partidos.

Las estadísticas, sin embargo, no son todas positivas. Con el tanto fallado este lunes, el argentino se transformó también en el futbolista con más penales errados (tres) en la historia de los Mundiales. En Rusia 2018 ante Islandia, en Qatar 2022 contra Polonia y, ahora, frente a Austria. Con esa estadística, superó los dos penales fallados por el ghanés Asamoah Gyan, en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Con el tanto fallado ante Austria, el argentino se transformó también en el futbolista con más penales errados (tres) en la historia de los Mundiales Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Además de los tres penales mundialistas, erró otros tres con la selección, pero en partidos amistosos. El primero fue ante Alemania, en 2012: el equipo nacional triunfó por 3 a 1, en Frankfurt, pero a Messi le detuvo un penal el arquero Marc-André ter Stegen.

El segundo fue en 2014, en la derrota 2-0 ante Brasil, en el estadio Nacional de Pekín (China), por el Superclásico de las Américas. El arquero brasileño Jefferson le contuvo el disparo. Y, el último, fue también en un amistoso ante Brasil, en 2019: en el 1-0, en Arabia Saudita, Alisson Becker le atajó el remate a la Pulga, pero el rosarino capturó el rebote y convirtió el tanto.