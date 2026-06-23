Mundial 2026: miles de personas salieron a la calle en Bangladesh a festejar el triunfo de Argentina

Miles de personas en Bangladesh coparon este lunes, las calles de varias de las ciudades para festejar, como si fueran argentinos, la clasificación del combinado dirigido por Lionel Scaloni a los 16avos. de la Copa Mundial. Ya lo habían hecho cuando Argentina ganó en el debut de la competencia contra Argelia.

La locura albiceleste se apoderó de lugares como la ciudad capital, Daca, donde una camiseta de dimensiones muy grandes apareció colgada entre dos edificios sobre una calle. “Vamos, Argentina”, se leía en la inmensa casaca que llevaba el 10 como dorsal.

Miles de hinchas se juntaron en la Daffodil International University para ver el partido ante Austria en pantallas gigantes. Una escena similar se vivió durante el triunfo por 3 a 0 ante Argelia. Tras ambas victorias, los fervorosos hinchas de la selección argentina salieron en caravanas de motos para celebrar en las calles.

Locura total en Bangladesh por la selección argentina: miles de personas salieron a las calles a festejar otro triunfo

Según el medio Financial Times, el combinado que tiene como principal figura a Lionel Messi podría tener, potencialmente, más hinchas en Bangladesh (unos 70 millones) que la población de toda la Argentina. Esta particular devoción por la selección albiceleste nació hace varios años por la admiración a Diego Maradona tras sus goles históricos a Inglaterra en 1986, un sentimiento de desahogo geopolítico compartido por la excolonia británica.

Locura total en Bangladesh por la selección argentina: miles de personas salieron a las calles a festejar otro triunfo

Locura total en Bangladesh por la selección argentina: miles de personas salieron a las calles a festejar otro triunfo

Justo este lunes, 22 de junio, se cumplieron 20 años de aquella victoria en la que la selección ganó por 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. El partido, disputado en el Estadio Azteca, quedó inmortalizado por los dos goles legendarios de Maradona. Con el tiempo, la admiración se extendió y se hizo nuevamente viral tras el título obtenido en Qatar 2022.

Gómez, un “embajador” en el fútbol de Bangladesh

En septiembre de 2025 y a los 67 años, Roberto Carlos Mario Gómez dio el primer paso para establecer lazos concretos entre la patria de Maradona y Messi y los hinchas que les profesan adoración en la otra punta del planeta. El que fue marcador de punta derecho del Ferro campeón de 1982 y 1984 aceptó una oferta del Bashundhara Kings, el mismo club que había contratado al delantero Hernán Barcos, y se hizo cargo del equipo.

Según el exfutbolista, un 60%, “o quizá más”, son hinchas de la selección argentina. El resto, de Brasil. “Igual, te digo que el deporte nacional es el cricket. La gente va a las canchas a ver fútbol, pero los estadios que de verdad se llenan son los de cricket”, dijo en una entrevista a este diario.