Mundial cada dos años: la FIFA está convencida de que la Conmebol y UEFA terminarán por apoyarlo

Gianni Infantino insiste, no se da por vencido, pese a la negativa de los dos continentes (UEFA y Conmebol) que se reparten todos los títulos mundiales desde 1930, a la rupturista idea de organizar un mundial cada dos años, con la participación de 48 seleccionados, un cupo ampliado que ya tendrá lugar en la copa de 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México.

Durante una cumbre virtual con la participación de 207 federaciones nacionales, el presidente de la FIFA dijo que el torneo bianual es la alternativa “si no se quiere perder el interés de los jóvenes” en el fútbol.

Hace un par de meses, Infantino hizo escala en la Argentina durante una gira por América del Sur para explicar las bondades de su proyecto. A los pocos días, Conmebol manifestó su rechazo.

Infantino estuvo este fin de semana en Qatar, donde Argelia ganó la Copa Árabe; las federaciones de Asia y Medio Oriente apoyan el mundial bianual KARIM JAAFAR - AFP

Durante la exposición telemática, Infantino informó que hay un estudio de 700 páginas hecho por las consultoras Nielsen y Open Ecomomics sobre la viabilidad del mundial cada dos años. El dirigente está convencido, pero no apurado. No prevé que haya una resolución durante el congreso anual de la FIFA de marzo próximo, cuando se sorteará el fixture del Mundial de Qatar. Antes que imponer, prefiere dialogar y escuchar para llegar a un acuerdo consensuado.

Claro que Infantino se reserva una carta importante para seducir a los reticentes: la económica. Los mundiales bianuales, a partir de un primer período de cuatro años, generarían ingresos adicionales a los actuales por 4400 millones de dólares a repartir entre las 211 asociaciones miembro.

“Esta ganancia extra permitiría que la financiación solidaria pase del nivel actual de 6 millones de dólares por ciclo, a un promedio de hasta 25 millones por asociación miembro de la FIFA en el primer ciclo de cuatro años”, defendió Gianni Infantino.

Messi recibe el premio de goleador de la Copa América ante la presencia de Domínguez (Conmebol), Infantino (FIFA y Tapia (AFA) Buda Mendes - Getty Images South America

Sin embargo, la UEFA maneja números muy diferentes a los de la FIFA. De acuerdo con el trabajo que le encargó a la consultora Oliver & Ohlbaum, las pérdidas para las asociaciones europeas alcanzarían a 3700 millones de dólares en el ciclo de cuatro años.

Infantino se hace fuerte con el respaldo que tendría de parte de África, Asia, América Central y del Norte: “Más de 160 países están a favor (del Mundial cada dos años), porque supone un mejor reparto del dinero del fútbol y, lo que es más importante, porque da una respuesta a la demanda de emoción que reclaman los jóvenes”.

El dirigente suizo expresó que la UEFA ganará más, aun con un criterio más distributivo: “Europa se lleva un 70 por ciento de los ingresos del fútbol, mientras que el otro 30 por ciento es para el resto del mundo. Con nuestra propuesta, la proporción sería de un 60-40 por ciento, pero aun así, Europa obtendría 2.000 millones más que ahora. En Europa viven 500 millones de personas sobre un total de 7000 millones”.

Infantino desveló que fue la Conmebol la que hace unos años propuso el mundial bienal, pero que luego cambió de idea: “UEFA y Conmebol se oponen al plan porque no conocían los datos que presentamos hoy, pero estoy seguro de que recapacitarán y apoyarán el proyecto sin fisuras”.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que hace poco manifestó la oposición al mundial bianual Luis Vera - Getty Images South America

Infantino le aseguró a la Conmebol que no perderán los beneficios económicos de los 18 partidos por las eliminatorias. “Habrá más partidos de clasificación con respecto a hoy, más interés. La Copa América se puede jugar cada dos años o cada cuatro, como ellos prefieran”, agregó.

Lo que no se abordó es la saturación de partidos en calendarios que ya están al límite para los jugadores, entre las competencias de clubes y seleccionados

Sobre la posibilidad de que esta periodicidad acortada provoque que el Mundial pierda encanto o deje de ser visto como un objeto de deseo, Infantino refutó: “El prestigio del Mundial es absoluto. No depende de su frecuencia. Si no, en lugar de jugarse cada cuatro años, se haría cada 40 y sería diez veces más prestigioso. Un Mundial es prestigioso por la calidad que tiene y por el impacto global sobre 4000 millones de personas. Los estudios nos demuestran que no habría ningún problema”.