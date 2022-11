Mundial Qatar 2022: Descubrió a Mbappé, construyó al mejor Villarreal y dice “Messi ha echado a volar, se preparó para ganar el Mundial”

escuchar

MENDOZA.- El triangular amistoso internacional disputado en Argentina y Chile entre River, Colo Colo y Real Betis, que conduce Manuel Pellegrini, fue el momento ideal para conocer más a fondo a uno de los clubes que no para de crecer en España y que sorprende por los seguidores que sigue acumulando. Hoy, la entidad con sede en Sevilla ya supera los 28 millones de aficionados en el mundo, y se destaca, principalmente, por apostar a un proyecto deportivo, donde más que los resultados inmediatos, el foco está puesto en un proceso de calidad en el mediano y largo plazo, con figuras que trascienden.

Así, detrás del presente de la institución verdiblanca asoma con fuerza uno de los directores deportivos con más peso en el mundo del fútbol, hoy con dos años y medio en el club. Se trata de Antonio Cordón (58), una eminencia en la visión de desarrollo de equipos y un “cazatalentos” que, entre otros fichajes, le puso el ojo en sus inicios en Mónaco a Kylian Mbappé, hoy liderando el PSG junto a Leo Messi.

Cordón se desempeñó 17 años como director deportivo en Villarreal, luego tres en el Mónaco, para pasar a un proyecto con un grupo chino y finalmente quedar al frente del Betis. En diálogo con LA NACION, en la previa del cotejo con los millonarios en el estadio Malvinas Argentinas, donde Marcelo Gallardo se despidió finalmente de su público, con una goleada, Cordón hizo un balance de la actualidad del club (que por primera vez pisó suelo argentino), de La Liga de su país, del polémico Mundial de Qatar 2022 y de las selecciones de España y Argentina. También se jugó por sus DT favoritos y quién puede quedarse con la Copa, en base a los trabajos de peso que vienen realizando algunas naciones.

Sorprendido porque Betis no tuvo jugadores convocados al seleccionado español que dirige Luis Enrique, parte de su corazón están ahora puestos en el desempeño que realicen los “béticos” Germán Pezzella y Guido Rodríguez para la albiceleste. Y, claro está, se fue en elogios para el número uno del mundo. “Messi ha echado a volar”, expresó a LA NACION.

- ¿Qué importancia tienen el desarrollo, los planes y la metodología de trabajo en el Betis, que visita por primera vez la Argentina?

-Para nosotros es muy bonito estar aquí. Betis está muy arraigado con el fútbol sudamericano. Es algo especial venir por primera vez a este país tan futbolero. Tener a nuestro entrenador que estuvo trabajando en Argentina y muchos jugadores argentinos, con un carisma muy especial. Todo influye.Venir aquí con Betis es algo diferente.

-¿Por qué decidieron jugar con River?

-Enfrentarnos a un equipo así, con todo lo que representa River en Argentina, en Sudamérica y en el mundo, con dos estilos de juegos muy parecidos, con dos entrenadores a los que les gusta mucho jugar al fútbol, fue algo muy especial para nosotros. Betis es un club donde también están muy arraigados el sentimiento y la pasión. Lo que nunca ha fallado es la afición. El club está creciendo mucho a nivel estructural y deportivo en todos los sentidos.

-Ya terminó la fecha 14 de La Liga española, con una derrota del Betis ante el Valencia, y ahora se viene el “parón” por el Mundial. ¿Hay dificultades del Betis para clasificarse a la Champions League? ¿Es uno de los principales objetivos?

-Creo que al final, los medios y las redes nos están llevando a adelantar los procesos en todo. La gente está cómo muy expectante a ver dónde acaba cada equipo. Hay una necesidad de verte arriba, de ganar cada partido, de estar primero en la clasificación. Creo que esto es algo que está creando una ansiedad en todos los sectores del fútbol que no conducen a nada. La gente tiene que darse cuenta también de los procesos de los clubes y de los presupuestos, que van adecuados al puesto que tienen en la liga. Retomamos el 31 de diciembre, y el club tiene que estar bien ya en abril y poder dar el salto. Lo importante es optimizar los recursos, con un staff técnico y un entrenador de gran nivel, con una estructura que trabaje en la misma sintonía, buen ambiente y equilibrio emocional. Hoy somos el club número cuatro de La Liga, lo que te da la magnitud que tiene.

-¿Manuel Pellegrini seguirá al frente del equipo? ¿Y qué pasará con Joaquín?

-Manuel está muy a gusto en la ciudad, disfrutando el momento del club, de resultados y de ambiente. Recientemente se le renovó hasta 2025. En el caso de Joaquín, cuando yo llegué al Betis le dije que no sería el director deportivo que lo jubilaría. Estoy cumpliendo la palabra, y sigue firme, con 41 años. En plan de risas, le dije hace días, que si entramos en la Champions, continúa.

-Sorprendió que no hubo convocados del Betis a la selección española, entre ellos Borja Iglesias. ¿Cómo impactó esto en el club?

-Ha sido muy triste porque entiendo, al estar día a día en el club, que los jugadores con los que trabajo son los mejores del mundo, los voy a defender a muerte. Está claro que hay jugadores que tienen nivel para estar en la selección, como Borja, Sergio Canale y Alex Moreno.

-¿Quién es el mejor DT del futbol español y del argentino?

-Veo muy bien a Pellegrini y a Gallardo. Manuel, con los pergaminos que tiene, está demostrando lo que está haciendo. Tengo la suerte de conocerlo muy bien desde hace años. Me quedo con él, a nivel de todo: afición, prensa, grupo, forma de trabajar, metodología, relaciones. En Argentina vienen saliendo muchos entrenadores. Es una cuna, pero mantenerse tantos años en un equipo como River, con todo lo que ha hecho y ganado, con una apuesta bonita de fútbol, ir sacando buenos jugadores jóvenes y apostando por la cantera... Fue muy importante lo de Gallardo.

-¿Hay posibilidades de verlo en el fútbol europeo?

-Creo que sí. Es un entrenador que ha demostrado una forma y un estilo; estar al día en todo. Al final, es un entrenador que ha tenido éxitos. Él decidirá si va a España, Italia o a Francia, que conoce muy bien. Es un entrenador que ha demostrado que tiene cualidades.

-Usted es uno de los artífices del despegue de Mbappé en Mónaco, a los 18 años, y lo conoce a fondo. Hace poco amenazó con renunciar a la selección de Francia tras las críticas racistas que sufrió ¿Qué cosas le pasan por la cabeza a semejante jugador?

-Trabajé con él el día a día en Monaco, casi dos años, y toda su evolución hasta llegar a la élite. Luego no he tenido una relación permanente. Las cosas cambian al igual que con todos los jugadores. Trabajas profesionalmente, pero cuando acabas ese vínculo, cada uno hace luego su camino. Las cabezas de cada jugador son diferentes. No sé bajo qué circunstancias vivió esas situaciones. No he podido hablar con él. Hay que ser fuerte, ver el entorno, ver qué te están acribillando y diciendo por otros lados.

-Si pudiera decidir sobre la organización del Mundial, ¿lo haría en Qatar, donde hay poco respeto de los derechos humanos?

-Es complicado de responder. Al final, todos los lugares tienen derecho a tener fútbol, que es muy popular. Hay lugares que ponen mucho dinero. Qatar llevó muchísimos años en poder conseguir este Mundial, han construido mucha infraestructura. Es difícil bajo las circunstancias de este tipo, pero han luchado mucho por tener este Mundial. Critico más la fecha en la que se celebra, en mitad de las competiciones, porque no sabes si vuelven jugadores lesionados o mal psicológicamente y si vas a tener que fichar a otros. Además, les tienes que dar vacaciones cuando regresan. No sabes cómo estarán en enero. Es un parón del que no sabemos qué pasará; es una experiencia nueva para todos.

-¿Quién llega mejor preparado al Mundial y quién se llevará la Copa?

-Es difícil saber el momento de cada selección, por diversos motivos, físicos y anímicos, por ejemplo. Francia en los últimos años tiene muy buenas selecciones, pero Sudamérica, con Argentina, siempre compite. Hay que ver qué pasa con Brasil, Alemania y siempre aparece una sorpresa de algún equipo africano o se te cuela un país del Este. Es toda una incógnita.

-¿Y España?

-Veremos. Es un equipo en construcción, que escapa de lo mejor y de lo peor. Va en función de cómo den los resultados. Es un equipo que puede ir creciendo a lo largo de la competición.

-¿Qué peso tienen en el Betis los argentinos Pezzella y Rodríguez, que ya están listos para el Mundial?

-Son profesionales, son dos jugadores impresionantes. Se merecen lo mejor. Ya llevan su trayectoria en Europa, y son el brazo extensible de cualquier entrenador y cualquier club. Gente así hacen grandes a los equipos.

-¿Cómo lo ve a Lionel Messi, con el nivel y edad actual?

-Al final ha estado una serie de tiempo con todo el mundo que esperaba cosas de él. Pero últimamente ha echado a volar; ha empezado a hacer las cosas muy bien, como si se estuviera preparando para ganar el Mundial. Da esa sensación. Pero tiene que ser Messi y aportar el resto de los jugadores. Argentina siempre compite bien.

-¿Cree que Messi va cerrando un ciclo?

-Estamos hablando de un jugador que está en el PSG, uno de los clubes más grandes del mundo, y de un jugador de la selección. Al final, hay tonalidades. En cuanto a la edad, depende si te conservas bien y tienes ganas, si ves que los jugadores jóvenes no te pasan, si tienes rapidez y habilidad. Hay capacidad de poder seguir si tienes hambre y ganas de seguir en la industria del fútbol y dando el ejemplo, que es lo que al final tiene que dar el jugador.

-¿Lo ve de regreso al Barcelona?

-No sé qué hará, pero en Barcelona ha pasado toda su vida, será su club siempre. Siempre será bienvenido.

-¿Qué importancia tiene en un club de alta competición el director deportivo?

-El director deportivo no se dedica sólo a fichar; eso es sólo el 15%, porque si no tienes dinero y posibilidades estás atado de pies y manos. Es el que gestiona a los jugadores, al staff técnico, a los directivos, a la afición, a todos los departamentos del club. Un verdadero director deportivo tiene que crear la política deportiva del club; un entorno, un compromiso, una idea y una filosofía. Fichar es lo más fácil. Por eso, tiene que promover el diálogo, ser permeable pero al final conseguir que todos vayan en la misma línea, creando una calidad y exigencia así como estabilidad emocional y un ambiente óptimo. Lo difícil es lo que no se ve. El director deportivo tiene que crear el espíritu del club para que todos estén tranquilos. Hay que crear una cultura y bajar la ansiedad de los resultados. Al final, es importante saber hacia dónde va el club. La forma de gestionar es la que te trae los buenos resultados.

-¿Qué sueño le quedó por cumplir en el fútbol?

-Deportivamente he tenido la suerte de estar en la construcción de un club como el Villarreal, tuve la suerte de irme a la Liga francesa y quedar campeones y subcampeones de la Champions y estar con grandes jugadores. Dirigí cuatro clubes a la vez, como me pasó con un grupo chino. Son todos retos atrayentes, y de ahí conseguir los ascensos del Parma y el Granada. Hoy, el objetivo del Betis, cuando tengamos la ciudad deportiva, con los resultados y un equipo equilibrado, es ir formando proyectos de jugadores.