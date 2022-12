Mundial Qatar 2022. El día en que Lionel Scaloni le ganó al Barcelona de Louis Van Gaal con un gol suyo

escuchar

“Un minuto de falta de concentración es un gol. Y no puede ser. El partido dura 90 minutos o más... Un minuto de falta de concentración... Y después, otra vez: un minuto de falta de concentración. Hemos apretado 88 minutos, pero como el señor ha dicho, es una gaffe este campo”.

Fiel a su estilo visceral, Louis Van Gaal exteriorizó su fastidio y expuso a sus dirigidos en la conferencia de prensa. Era el 16 de noviembre de 2002 y Barcelona acababa de perder por 2 a 0 ante Deportivo, en La Coruña, por la fecha 10 de la liga española. Los dos tantos del vencedor habían llegado en una ráfaga de cuatro minutos, a los 37 y los 41 del segundo tiempo. Al primero lo hizo un tal “Lionel Scaloni”.

“Un épico Scaloni rescató al Dépor de las garras de Van Gaal y dio tres puntos de oro a su equipo ante el Barça más medroso de los últimos años. Riazor fue una fiesta al final en un encuentro titánico, sin calidad, pero intenso y emotivo”, escribió al día siguiente el periodista Fernando Hidalgo en el diario La Voz de Galicia.

El día que, con un gol suyo, Scaloni le ganó al Barcelona de Van Gaal

Veinte años y tres semanas después, ambos volverán a estar frente a frente. Pero ahora como colegas. Los mundiales de fútbol ofrecen escenarios como éste.

Este viernes, cuando la Argentina y Países Bajos protagonicen uno de los cuartos de final de Qatar 2022, se cruzarán dos entrenadores que se ubican en las antípodas en varios ítem. El más evidente es el generacional. Mientras Scaloni es el entrenador más joven de toda la competencia, con 44 años, el mayor es Van Gaal, con 71.

Más allá de las edades, hay un abismo de distancia en lo referido a experiencia. El neerlandés lleva 31 años de carrera profesional y más de 900 partidos. Condujo a Ajax, a Barcelona, a AZ Alkmaar, a Bayern y a Manchester United. Ganó 15 torneos locales y 5 internacionales. Los más importantes fueron la Champions League y la Copa Europeo-Sudamericana, en Ajax en 1995. Por entonces, Scaloni recién estaba jugando sus partidos iniciales en la primera división de Newell’s. Cinco años más tarde se consagraría campeón de España por La Coruña. ¿El subcampeón? El Barcelona de Van Gaal...

Contrariamente, el hombre nacido en Pujato tuvo su estreno como entrenador ya en el máximo nivel. Una serie de casualidades lo llevó a debutar oficialmente como DT al frente de la selección argentina. Casi como aprender a manejar con un Ferrari.

La efusividad de Scaloni durante el octavo de final que la Argentina le ganó por 2 a 1 a Australia en el Mundial. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Por capacidad, lucidez, manejo de grupo, algo de suerte y el factor Lionel Messi, la jugada salió muy bien. En su primer certamen al frente del conjunto albiceleste llegó hasta las semifinales de la Copa América Brasil 2019. Luego de aquella controvertida derrota contra el local encadenó la mayor racha sin derrotas de la historia de la selección: 36 partidos, con 25 triunfos y 11 empates. En medio, la inolvidable consagración en la Copa América Brasil 2021: campeón en el Maracanã y ante la selección canarinha.

En este rubro, Van Gaal lleva 19 encuentros sin derrotas al comando del conjunto naranja. La de Qatar es su segunda experiencia mundialista, después de la del tercer puesto en Brasil 2014, cuando cayó en una semifinal frente a la Argentina.

Su presencia en Medio Oriente es casi una casualidad. Hace cinco años anunció su retiro, después de una noticia demoledora: las muertes de su hermana menor y su yerno. “Han pasado tantas cosas en mi familia, que he decidido mi retiro del fútbol”, dijo en enero de 2017 al rechazar una oferta multimillonaria de un club de la Superliga china.

La de Qatar 2022 es la segunda experiencia mundialista para Van Gaal, después de la del tercer puesto en Brasil 2014.

Sólo el amor por su país lo condujo a volver a tomar las riendas del seleccionado naranja, en agosto de 2021, con el claro objetivo de llegar al Mundial. En el camino debió combatir un cáncer de próstata.

“Podemos ser campeones del mundo. No digo que vayamos a serlo, insisto, pero estamos aquí y ahora nos quedan tres partidos. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos futbolistas y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo”, destacó el experimentado entrenador después del triunfo sobre Estados Unidos (3-1), por los octavos de final.

Del lado de Scaloni hubo sólo palabras de elogio a su colega: “Enfrentarme con Van Gaal será un orgullo. Lo hice como jugador del Dépor cuando él dirigía a Barcelona y ya era una eminencia. Todo el mundo sabe lo que hizo por el fútbol y cuántos han intentado copiarlo. Tenerlo enfrente será uno de los placeres que da el fútbol”.

Van Gaal en aquella recordada semifinal de Brasil 2014 que Países Bajos perdió contra la Argentina en la definición por penales. Archivo

A pesar de la brecha generacional y las décadas de experiencia de diferencia entre ambos, no es tanta la diferencia en las cantidades de partidos en los que condujeron a sus seleccionados: Scaloni acumula 54 (36 victorias, 13 igualdades y 5 derrotas) y Van Gaal suma nueve más, 63, divididos en tres ciclos, de los cuales se fue triunfante en 41 ocasiones y derrotado en 4; además cosechó 18 empates.

Poco más de 13 años tenía Lionel Scaloni el 8 de septiembre de 1991. Todavía le faltaban tres años para incorporarse a las divisiones inferiores de Newell’s. Su ilusión de ser futbolista profesional comenzaba a tomar forma, mientras defendía los colores del Club Sportivo Matienzo, de Pujato, bajo la atenta mirada de su entrenador, que además era su padre: Ángel Scaloni. Ese día, a 11.432 kilómetros de distancia, debutaba como director técnico de Ajax (con un 5 a 1 sobre RKC Waalwijk, por la liga de Países Bajos) un hombre que a los 40 años deseaba edificar una carrera del otro lado de la línea de cal: Louis van Gaal.

Van Gaal y Scaloni. Scaloni y Van Gaal. Un cruce de carreras muy opuestas a las que el fútbol y el Mundial ponen frente a frente, sin que ninguno se sienta favorito.