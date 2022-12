Mundial Qatar 2022: los goles de Inglaterra vs. Francia

escuchar

Van 16 minutos de juego en el estadio Al Bayt. Cuarto de final del Mundial Qatar 2022. Francia e Inglaterra se miden por primera vez en una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo. Dayot Upamecano, defensor central galo, impone su físico y roba la pelota. Los inventores del fútbol quedan por primera vez a contrapierna. No está Kyle Walker, el hombre llamado a frenar a Kylian Mbappé. Y el joven maravilla de PSG va de la banda derecha hacia el centro con la pelota. Ubica a Ousmane Dembelé, y éste, a Antoine Griezmann. La jugada termina en la medialuna, con un mediocampista llegador, tal como pregona el entrenador Didier Deschamps. Francia es eso: juego asociativo y vértigo en la última porción del campo.

Aurélien Tchouaméni, comprado por Real Madrid a Monaco cuando no pudo conseguir a Mbappé, calibra la pierna derecha y saca un remate furibundo. La pelota se va abriendo, casi al ras del piso. Jordan Pickford, el arquero inglés, no la ve a tiempo. Cuando la divisa, es tarde: el balón se mete junto a su palo derecho y abre el marcador.

“It’s a foul” (”es una infracción”), protesta John Stones, uno de los zagueros ingleses. Se refiere al inicio de la jugada, cuando Upamecano ganó la posesión por potencia física. Wilton Sampaio, el árbitro brasileño, señala el punto central de la cancha. El gol es lícito, pese a las protestas. Francia acaba de anotar un gol con el sello de su entrenador y la impronta de un campeón del mundo que quiere repetir. La noticia es que esta vez no lo anotó Mbappé, sino Tchouaméni. Uno tiene 23 años. El otro, 22. Más allá de los cinco titulares lesionados, Francia tiene equipo para rato.

Aurelien Tchouameni metió el 1 a 0 contra Inglaterra a los 16 minutos del primer tiempo.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/mi3pRuP8GR — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

Inglaterra, por supuesto, inclina después la cancha y va en busca de Hugo Lloris, el arquero de Les Bleus. Harry Kane se transforma en protagonista excluyente. Inglaterra reclama un penal por falta contra su número 9, que Sampaio no concede porque el VAR ni siquiera le pide revisión. Lloris, después, salva dos veces del empate a su selección. El último partido de los cuartos de final de Qatar 2022 es todo un espectáculo.

A los seis minutos del segundo tiempo, Tchouaméni vuelve a ser protagonista. Esta vez, por un error. Le pone el pie a Bukayo Saka y Sampaio señala el punto penal. Kane se encarga de la pena máxima y pone a su equipo 1-1 con Francia. El capitán inglés siempre está. Al partido le queda una eternidad y el resultado final es una incógnita.

Harry Kane, de penal, puso el 1 a 1 contra Francia a los 8 minutos de la segunda parte.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/4Qo3YR8lFL — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

A 13 minutos del final del partido, Francia lo vuelve a hacer. En medio de una ráfaga de jugadas de ataque, primero Jordan Pickford repele un remate de Olivier Giroud. Pero el goleador histórico del seleccionado galo tiene revancha muy pronto. Porque Antoine Griezmann inventa un centro con rosca, Giroud remata de cabeza y la pelota se desvía en Harry Maguire. Es el 2-1 para los ingleses.

Olivier Giroud puso el 2 a 1 contra Inglaterra a los 33 minutos del segundo tiempo.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/FcEy0oiSl7 — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

La alegría no dura demasiado. Theo Hernández tumba en el área a Mason Mount sin necesidad. El francés asegura que va con el hombro, pero al árbitro Sampaio lo llama el VAR. Hay revisión a pie de campo y, también, otro penal. El duelo se repite: Kane vs. Lloris. Capitán francés vs. capitán inglés. Ambos, compañeros en Tottenham. Kane eleva su remate. Y Francia sigue arriba.

