Marruecos semifinalista del Mundial: Youssef En-Nesyri, el chico que se formó en una academia creada por el Rey

Junio de 2010. El Rey de Marruecos, Mohammed VI, inaugura una academia de fútbol bautizada con su mismo nombre para potenciar ese deporte en su país. La idea ya tenía un año, pero ahora es una realidad. El rango de edad de los chicos seleccionados tienen entre 13 y 18 años. Uno de los más pequeños se llama Youssef En-Nesyri.

10 de diciembre de 2022. La fecha quedará registrada para siempre como la más importante de la historia del fútbol árabe y africano. Todo gracias a Marruecos, que venció 1 a 0 a Portugal se metió entre los cuatro mejores de Qatar 2022 y es el primer seleccionado de ese continente que llega a las semifinales de un Mundial. El héroe tiene nombre y apellido. Se trata de aquel mismo chiquilín, Youssef En-Nesyri, que a los 25 años es el autor del único gol del partido.

Su contextura física (1m92) y un salto potente y elástico le permitió al delantero conectar de cabeza un buen centro desde la izquierda, con la ayuda de un error de cálculo del arquero Diogo Costa, y estableció una nueva sorpresa en suelo árabe. Pero también aportó su fortaleza aérea en el plano defensivo, sobre todo cuando Portugal comenzó a tirar centros de todos lados para llegar a la agónica igualdad que jamás llegó.

Quienes comparten los días con él en Qatar aseguran que vive de buen humor, haciendo bromas y enfocado en que el clima interno del grupo sea el mejor posible. Es muy frecuente verlo cerca de Ilias Chair, a quien le saca casi tres cabezas (1,58).

Nesyri potenció sus cualidades en la Academia creada por el Rey durante cinco años. Recién había cumplido 18 años cuando Málaga lo incorporó a su plantel a cambio de 125.000 euros . Recién un año más tarde tuvo su estreno oficial. Pocos días después, Hervé Renard lo convocó a la selección.

“Cuando llegué, vi potencial en un chico muy descarado en todo lo que hacía. Atrevido y explosivo, aunque a veces sin pausa. Tenía unas cualidades físicas bestiales, tanto cuando jugaba de espalda al arco como en lo referido a correr al espacio vacío, y un juego aéreo muy poderoso”, destacó en el diario El Mundo José González, sucesor de Míchel en el equipo andaluz. Luego defendió la camiseta del Leganés y en la actualidad es el número 9 de Sevilla.

Su velocidad de gacela rompe todas las marcas. En el único partido que completó en lo que va de la temporada (contra el Espanyol, por la Liga) recorrió 11 kilómetros y alcanzó un pico de velocidad de 34,5 km/h, casi igual que los 35 km/h establecidos por Kylian Mbappé en el Francia-Polonia de octavos de final.

Otro gol, también de cabeza, le había permitido a este chico nacido en 1997 en Fez, la segunda ciudad más poblada detrás de Casablanca, marcarle a España en un partido de la etapa de grupos que terminó 2 a 2 en Rusia 2018. Aunque esa experiencia fue olvidable: el equipo quedó último con solo ese punto (perdió 1 a 0 con Irán y con Portugal). Nunca antes un marroquí había anotado en dos mundiales diferentes.

Luego de cinco partidos disputados, Marruecos sigue en carrera en Qatar 2022 con la firme convicción de que todo puede ser posible. Terminó líder del Grupo F por delante de Croacia (2-1 a Canadá, 2-0 a Bélgica y 0-0 contra Luka Modric y compañía), y más tarde amargó a España en octavos. Fue 3-0 en los penales, después del 0 a 0 en los 120 de juego, para establecer uno de los grandes impactos futbolísticos, y también geopolíticos, de la historia de esta competencia. En cinco juegos apenas recibió un gol.

“Es increíble, si me dices al inicio de la Copa del Mundo, que llegamos a semifinales, ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible. Han visto que no somos fáciles para que nos ganen. Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencia, también tenemos suerte”, opinó el DT Walid Regragui.

Lo que no pudo Camerún en Italia 90 (eliminado en cuartos de final vs. Inglaterra), Senegal en Japón/Corea del Sur 2002 (misma instancia, vs. Turquía) y Ghana en Sudáfrica 2010 (ídem, ante Uruguay), lo concretó Marruecos. El fútbol africano finalmente cruzó el rubicón (Sabella dixit) en Qatar 2022 y por primera vez uno de sus representantes jugará los 7 partidos. La cultura árabe tendrá un rol protagónico en semifinales. Y Youssef En-Nesyri es el chico de la tapa.