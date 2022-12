Mundial Qatar 2022: Tite le pidió a sus jugadores que lo “escondieran” de un baile que para una gloria de Manchester fue “una falta de respeto”

escuchar

Brasil ganó, goleó y gustó para vencer 4-1 a Corea del Sur y clasificarse a los cuartos de final del Mundial de Qatar, pero Tite no solo tuvo que dar explicaciones futbolísticas. El entrenador, de 61 años, fue sumado por sus jugadores al bailecito en el festejo de uno de los goles. Una celebración que por algunos es interpretada como una genuina expresión de la idiosincrasia brasileña, y por otros es considerada como una provocación ofensiva para el rival que acaba de recibir el gol.

La discusión sobre este doble enfoque se renueva cada tanto y no tendrá fin, con los defensores del derecho a expresar la alegría y los detractores que abogan por poner un límite. Por ejemplo, el ex futbolista irlandés de Manchester United Roy Keane, actual comentarista de la televisión británica, no esperó a que terminara el partido. En el entretiempo manifestó su malestar: “Creo que bailar así cada vez que haces un gol es una falta de respeto. No me importa que lo hagan en el primer gol, pero no siempre. Es una falta de respeto. Incluso el entrenador está en el medio. No me gusta”.

El resumen de la goleada de Brasil sobre Corea del Sur

El baile de Tité tuvo que ver con el habitual festejo de Richarlison, apodado “Cacatúa” por los movimientos del ave. La coreografía pareció ser organizada por Dani Alves, que luego terminó ingresando. El experimentado lateral derecho fue quien juntó a los suplentes para rodear a Tité y allí habló con el entrenador para sumar a Richarlison. La cacatúa es una hermosa ave exótica que se caracteriza por tener un penacho en su cabeza que destaca cuando es desplegado. Además, tiene un plumaje generalmente de color blanco o amarillo y rosado dependiendo de la especie”.

En la conferencia de prensa, Tite trató de quitarle solemnidad a lo ocurrido: “Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento [DT de Corea del Sur], a quien respeto mucho. Pero no había forma de esconderse (risas)”. Luego, el entrenador amplió: “Tratamos de adaptarnos al sentir de los jugadores. Son muy jóvenes y trato de adaptarme un poco a su idioma, y parte de su idioma es el baile”.

Vinicius, Raphinha, Paquetá y Neymar arman la coreografía del baile en uno de los goles Manu Fernandez - AP

A Brasil ahora le espera Croacia en los cuartos de final. Tite destacó el regreso de Neymar tras la lesión: “Es nuestra referencia técnica. Cuando un equipo busca a un jugador es porque sabe que ahí tiene un arco y una flecha, un diferencial. Es el liderazgo técnico del equipo y él tiene eso. Cada uno tiene una característica llamativa, es el centro que realza a los demás”.

Tras la derrota ante Camerún de la formación alternativa, Tite quedó satisfecho con el despliegue ofensivo del primer tiempo ante Corea: “El Mundial exige eficacia”. Con las lesiones de Alex Sandro y Alex Telles, ambos laterales izquierdos, el entrenador de Brasil se vio obligado a ubicar en ese sector a Danilo, que se desempeña en la derecha, donde estuvo Militao, habitual zaguero central. Tite no vio dificultades: “Estos jugadores son polivalentes, juegan en dos o tres roles. Cuando llamamos a estos jugadores, pensamos en su versatilidad”.

